تجهیز بقاع متبرکه شاهرود و میامی در قالب طرح میقات الرضا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ستاد خبری همایش ملی میقات الرضا (ع)، سید مصطفی مجیدی اظهار کرد: با نظر کارشناسان و بر اساس بررسیهای به عمل آمده، پنج بقعه متبرکه در شهرستانهای شاهرود و میامی در قالب طرح میقات الرضا (ع) زیرپوشش برنامههای اجرایی این طرح ملی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه طرح میقات الرضا (ع) با نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در استانهای مختلف منتهی به بارگاه رضوی اجرایی میشود، سمنان را میزبان همایش ملی میقات الرضا (ع) در سال جاری دانست.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود گفت: کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا بقاع متبرکه شاخص و در جوار راههای ارتباطی اصلی، در قالب طرح میقات الرضا (ع) مد نظر قرار گیرد.
مجیدی بیان کرد: از این رو، پنج بقعه متبرکه در شهرستانهای شاهرود و میامی در طرح ملی میقات الرضا (ع) مورد نظر قرار گرفته است که در آنها خدمات خوبی به زائران حرم امن رضوی ارائه خواهد شد.
وی افزود: امامزادگان حمید، مجید و مزید (ع) دهملا، زائرسرای دهملا، امامزاده محمد (ع) دیزج، امامزادگان سیدمحمد و ابراهیم (ع) حسینآباد میامی و امامزاده عبدالله (ع) ریآباد میامی در راستای اجرای طرح میقات الرضا (ع) مورد توجه خواهند بود که در آنها فعالیتهای خوبی برای خدماترسانی مناسب به زائران ثامنالحجج (ع) در دست انجام است.
بر اساس این گزارش؛ همایش ملی میقاتالرضا(ع) در راستای تبیین راههای خدماترسانی هر چه بیشتر به زائران بارگاه رضوی، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده با حضور شماری از مسئولان کشوری و استانی در سمنان برگزار میشود.
این همایش به منظور آشنا کردن هر چه بیشتر مردم و مسئولان با طرح میقاتالرضا(ع) و نیز تبیین راههای خدماترسانی هر چه بیشتر به زائران حرم امن رضوی در استان سمنان برگزار خواهد شد.
طرح میقاتالرضا(ع) به منظور ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران حرم مطهر رضوی در ۶ استان منتهی به مشهد مقدس شامل سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی اجرا میشود.
همایش ملی میقاتالرضا(ع) قرار است بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، دوم بهمن سالجاری در سمنان برگزار شود.
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