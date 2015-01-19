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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

وفایی مقدم خبرداد:

نجات دو مادر باردار دربخش سرفاریاب شهرستان چرام/ بازگشایی جاده کاکان

نجات دو مادر باردار دربخش سرفاریاب شهرستان چرام/ بازگشایی جاده کاکان

یاسوج – مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد از نجات دو مادر باردار در بخش سرفاریاب شهرستان چرام خبرداد.

سید علی وفایی مقدم به خبرنگار مهر گفت: در پی بارش برف در استان که از بامداد امروز آغاز شد، راه روستای سادات به شهرستان بویراحمد مسدود شده است.

وی بیان کرد: پس از تماس بهورز روستای "سادات" مبنی بر وضعیت اورژانسی این دومادر باردار، یک تیم بهداشتی درمانی به منطقه اعزام شد.

وفایی مقدم اظهار داشت: با این حال به دلیل مسدود بودن محور "سادات" به "باغچه" امکان تردد و انتقال این دو مادر باردار به یاسوج وجود نداشت.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی فرمانداری چرام و  اداره راه و  شهرسازی این شهرستان، مسیر عبور آمبولانس به سوی سرفاریاب مهیا شد.

وفایی اظهار داشت: پس از بازگشایی مسیر اعضای تیم درمانی این دو مادر باردار را به بیمارستان دهدشت انتقال دادند.

بازگشایی محور کاکان به یاسوج

مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد همچنین از باز بودن همه محورهای ارتباطی اصلی استان خبرداد و گفت: محور سمیرم به یاسوج که در بخش فلارد استان چهارمحال و بختیاری مسدود شده بود، توسط راهداران استان بازگشایی شد.

وی بیان داشت: محور یاسوج به کاکان هم که برای ساعتی در گردنه باباحسن بسته شده بود، توسط راهداران بازگشایی شد.

وی یادآور شد: به دلیل ریزش برف، تردد در محورهای کوهستانی استان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

کد مطلب 2468074

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