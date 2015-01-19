فرانسه محور مذاکرات داووس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه ، "چالز میشل" نخست وزیر بلژیک و "آنجلا مرکل " صدر اعظم آلمان از جمله دو هزار و 500 مقامی هستند که قرار است در نشست سالانه اقتصاد جهانی در داووس شرکت کنند، نشستی که روز سه شنبه آغاز خواهد شد .

فرانسه، بلژیک و آلمان چند حمله برای سرکوب افراط گرایان انجام داده اند و ده ها مظنون اسلام گرا را در پی حمله به ساختمان مجله شارلی ابدو، حمله به یک پلیس زن و حمله به فروشگاهی در پاریس بازداشت کرده اند، حملاتی که سبب کشته شدن 17 نفر شد.

در اجلاس اقتصادی داووس ، موضوع عراق نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

پیش بینی می شود مقامات عراقی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر این کشور و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق و همچنین مقامات آفریقایی از قبیل مالی و نیجریه خواستار حمایت بین المللی برای سرکوب شبه نظامیان اسلام گرا شوند.



یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در اجلاس داووس احتمالا درگیری ها در اوکراین علیه جدایی طلبان حامی روسیه در شرق این کشور خواهد بود.