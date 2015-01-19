۲۰ مدرسه علی آبادکتول با کمک شورای آموزش و پرورش هوشمند سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری مفرد ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها به مناسبت تاسیس شورای آموزش و پرورش با اعلام اینکه شورای آموزش و پرورش ستاد تصمیم گیری برای این نهاد انسان ساز است گفت: باید اعضای شورای آموزش و پرورش با تحقیق و پژوهش تصمیمات کاربردی تری را اتخاذ کنند.

وی افزود: برنامه های مطلوبی در یک سال گذشته با نظارت و اولویت بندی شورا صورت گرفته است.

فرماندار علی آبادکتول گفت: مقاوم سازی مدارس ۶ کلاسه بدراق نوری و قره بلاغ و آغازعملیات اجرایی مرکز آموزشی پژوهشی فرهنگیان علی آبادکتول و هوشمندسازی ۲۰ درصد از مدارس از فعالیت های امسال شورا است.

تجری گفت: در بخش قبولی کنکور سراسری هم توانستیم قبولی خوبی داشته باشیم که تعداد ۲۱۰ نفر در رشته های علوم انسانی، ۳۴۰ نفر در علوم تجربی و ۱۷۵ نفر هم در رشته های ریاضی وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شده اند.

فرماندار علی آبادکتول تاکید کرد: با بررسی های کارشناسی و تقویت زیر ساخت ها خواهیم توانست در سال آینده نفرات بیشتری را وارد دانشگاه ها کنیم.