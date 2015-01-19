به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع، حجت‌الاسلام والمسملين كاظم صدیقی ‌در جمع کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتی مالک اشتر وزارت دفاع، با بیان ‌اينكه خداوند وجود با برکت پیامبر گرامي اسلام(ص) را خاتم پیامبران معرفی كرد، اظهار داشت: ‌مجموعه فوائد و کمالات ‌از انبیاء گذشته به رسول مكرم اسلام حضرت محمد(ص) ‌ختم می‌شود و اگر پیامبران قبل تا دامنه كوه آمده بودند، این بار پیامبر گرامي اسلام(ص) قله را فتح ‌و پرچم اسلام را در عالم به اهتزار درآوردند.

وي با بيان اينكه ‌دین حضرت محمد (ص) کامل‌ترین و قرآن او مهیمن است و جلالش همه ادیان را تحت شعاع قرار داده و قابل تحریف و نسخ‌پذير نیست، گفت: پیامبر گرامي اسلام شاهد و الگو‌ست و‌ هیچ حجابی بین او و پروردگارش حائل نیست و در آئینه جمال حق‌، مخلوقات را از آنچه خودشان می‌بینند بهتر مشاهده می‌کند.

امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه پيامبر اكرم(ص) ‌پیروزی کامل دین اسلام را نويد داده بودند، ‌تصريح كرد: پيامبر اسلام(ص) ‌عزت‌، ‌حکومت آینده جهان، اهتزار پرچم توحید در همه ‌ و تحقق عدل نهایی و اخلاق در جامعه اسلامی را بشارت داده‌اند.‌

وی ‌با بیان اینکه مسلمان اسمی و شناسنامه‌ای فایده‌ای ندارد و هرکس اهل طاعت بود اهل بهشت و هرکس اهل معصیت بود هیچ تضمینی برای عزت دنیوی و اخروی ندارد، خاطرنشان كرد: معصیت، بنیاد سعادت را درهم می‌کوبد؛ بنابراين ‌‌پیشرفت‌هاي بشري در گروی اطاعت از ذات اقدس الهي ‌است و در ‌‌بی‌هدفی، بی‌نظمی و کاهلی‌، عزتی برای دنیا و آخرت نخواهد بود.

حجت‌الاسلام صدیقی ‌‌با بيان اينكه تشكيل حکومت‌ در اسلام‌ برای مصالح مادی و دنيوي نبوده است، گفت: ‌اساس اسلام بر‌ آرمانگرایی استوار است و اگر عزت، نيروهاي مسلح و فناوری هسته‌ای می‌خواهیم، همه و همه در جهت اعتلاي ‌دین‌ و مكتب روح بخش اسلام است‌.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به رشادت‌های حضرت علی (ع)‌ در صدر اسلام ادامه داد: یک ضربت شمشیر حضرت در جنگ خندق برابر عبادت ثقلین است، چراکه جنگ علی جنگ مادی نبود، جنگ نجات‌بخش بود بنابراين ارتش‌ در اسلام ارتش رهایی‌بخش است، کشورگشا نیست، دلگشا‌ و ارتش خداست‌.

وی با تأکید بر اینکه پیامبر(ص)‌، ‌پیشرفت‌های مادي و علمی‌اش همه پیوند به دین و آرمان‌های دینی داشت، تاكيد كرد: پیغمبر جهادش، قضاوت و زراعتش و همه تلاشش دعوت به دين خدا و تحقق آرمان‌هاي والاي اسلامي بود و ‌بنابراين ايران اسلامي نيز بر مبناي الگوي حكومت پيامبر گرامي اسلام هدف و ‌‌آرمانش دعوت به دين و آموزه‌هاي اسلامي است.‌

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جنبه‌های معنوی زندگی شهدای هسته‌ای از جمله شهید شهریاری و شهید احمدی روشن اظهار داشت: افتخار ما این است که مردانی صنعت هسته‌ای ايران را به اوج پيشرفت و اقتدا‌ر رساندند‌ که اهل نماز شب و تهجد بودند.

وي با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران حکومت امام زمان (عج) بوده ‌و نجات‌بخش کل بشریت است، افزود: همان طور که امام خمینی(ره) فرمودند،‌ ‌هدف نظام اسلامي دفاع از مظلومین ‌عالم ‌‌و‌ راهبردش ‌مقابله با استکبار جهانی و دفاع از مستضعفین جهان است.

‌‌امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه هنر امام این بود که مردم را به صحنه بکشاند، گفت: آن روز‌ی که امام امت‌، مردم را به تأسی از وجود پیغمبر خدا به حضور در صحنه انقلاب دعوت کرد،‌ مردم امام را حجت می‌دانستند و در حال حاضر نيز ‌حجت با ‌‌امامت و لايت است.

اگر تسلیم خواسته های آمریکا شویم، مانند «مصر» عقب می مانیم

وي در ادامه با تأکید بر لزوم اتکاء بر اصل ولایت فقیه اضافه کرد: اعتبار انقلاب و حکومت ‌به آن ولایتی است که قداست الهی دارد و مردم نيز ‌جان و مالشان را فدای ولایت مي‌کنند، پس اگر ‌‌تسلیم خواسته‌های آمریکا شدیم، همچون کشور مصر از منظر دنيوي و مادي نيز عقب‌مانده خواهيم شد.

حجت‌الاسلام صدیقی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس گفت: چطور هشت سال جنگی را اداره کردیم که به پیش‌بینی کارشناسان نظامی و گزارشی که به حضرت امام در ابتدای جنگ داده بودند کشور ‌توانایی مقابله و مقاومت با آن هجمه از تجهیزات و ادوات پیشرفته دشمن را بیش از 40 روز نداشت، اما این 40 روز شد هشت سال و نیم و درآخر نيز جمهوري اسلامي ايران عزیز‌ و دشمن ذلیل شد، ‌پس عزت و پیروزی دست خداست.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر پیشرفت‌های هسته‌ای و اینکه نباید عقب‌نشینی کنیم، اضافه کرد: چرا باید از آمریکا و تحریم‌هایش بترسیم و عزتمان را نادیده بگیریم؟!‌ اگر فناوري هسته‌ای نداشته باشیم، باید سراغ بيگانگان‌ برویم‌ و آنها نيز عزّت ملی‌مان را می‌گیرند؛ کجای انصاف و وجدان قبول می‌کند که چنین معامله‌ای انجام دهیم و چشمه جوشانی که ‌استقلال ايران را تأمین می‌کند ‌از دست بدهیم؟.

‌وي با توصیه به پایبندی به قرآن و دین گفت: بايد یقین بدانیم که آینده از آن جمهوري اسلامي ايران است ‌و این پیشرفت ‌را دشمنان نمی‌توانند متوقف کنند، لذا با فشارها و تحریم‌ها بايد ساخت ‌تا خداوند ‌ کمک کند همان طور که در جنگ هیچکس جمهوري اسلامي ايران را ‌ کمک نکرد و خدا به کمک كشورمان ‌آمد‌.