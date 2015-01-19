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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

اطلاعات ۱۱۵ میلیون سند در آرشیو ملی ایران طبقه‌بندی شد

اطلاعات ۱۱۵ میلیون سند در آرشیو ملی ایران طبقه‌بندی شد

برای تسهیل اطلاع رسانی و مطابق شیوه‌نامه و استاندارهای آرشیوی ۱۱۵ میلیون سند دولتی و اداری توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی طبقه بندی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عزیزی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: فرم‌های شناسایی اطلاعات برای قریب به ۱۱۵ میلیون برگ سند كه شامل ۱۴۳ هزار و ۲۱۱  كارتن سازمانی موجود در مخازن اداره‌كل شناسایی و فراهم آوری این معاونت در قالب ۲۴۱۲ ردیف تكمیل شد.

وی افزود: در راستای شناسایی و طبقه‌بندی، اطلاعات كلیه اسناد موجود در مخازن طبقات منفی دو و منفی چهار ساختمان آرشیو ملی ایران با سطح توصیف ردیف series تكمیل و در سامانه رسا اطلاعات وارد شده است.

به گفته معاون اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، این برای نخستین بار است كه برای تسهیل در اطلاع‌رسانی و مطابق شیوه نامه‌ها و استاندارهای آرشیوی، اطلاعات طبقات مخازن طبقه‌بندی شده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بیشترین تعداد سند كه اطلاعات آن طبقه‌بندی شده، متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران (سازمان بازنشستگی) ۱۹ هزار و ۱۶۳ برگ سند، قوه قضاییه (دادگستری استان تهران) ۱۶ هزار و ۴۰۰ برگ سند و وزارت كشور ۱۵ هزار و ۴۵۷ برگ سند بوده است.

آرشیو ملی ایران تنها مرجع ارائه كننده طبقه‌بندی و امحاء اسناد دولتی كشور است.

کد مطلب 2468087

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