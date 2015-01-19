پرداخت معوقات فرهنگیان تا دو هفته آینده/حمایت دولت از سیاست برون سپاری

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت در هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش که صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: لایحه بودجه ۹۴ به مجلس تقدیم شد و ۸۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه کل و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است که کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و از امروز صبح مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه می شود.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش با همه دستگاههای اجرایی متفاوت و متمایز است و شب گذشته این مسئله را رئیس جمهور هم در جمع وزرا تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حضور بخش غیردولتی و مردمی در کمک رسانی به آموزش و پرورش شرط لازم است، تصریح کرد: ما باید برای اداره و مدیریت مدارس از نیروهای مردمی، غیر رسمی و غیردولتی هم استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: هر چقدر آموزش و پرورش بتواند از بخش غیردولتی در مدیریت مدارس استفاده کند موفق تر است، البته تعارض با نوعی تحمیل هزینه به خانواده ها به وجود می آید. البته با توجه به علاقه‌ای که خانواده ها به فرزندانشان دارند حاضرند از برخی از مخارج بزنند اما فرزندشان در یک مدرسه مناسب تحصیل کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: ما نمی خواهیم هزینه ها را به دوش مردم بگذاریم و به دنبال بهینه کردن هزینه هستیم، آمادگی داریم مبالغ و هزینه های تحصیلی همچنان برعهده دولت باشد اما اجرا و مدیریت برعهده بخش غیر دولتی قرار گیرد.

نوبخت تصریح کرد: حقوق و دستمزد با توجه به تورم ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: میزان سهمی که به وزارت و آموزش و پرورش تخصیص یافته است به خاطر بی مهری ما نیست، بلکه دولت در شرایط نداری است و همچنان همانند یک پدر که درآمد ناکافی دارد باید میان فرزندانش این درآمد را تقسیم کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: حمایت دولت از سیاست برون سپاری مدارس به بخش خصوصی را اعلام می کنم.

نوبخت تصریح کرد: دولت در هزینه هایی که آموزش و پرورش مشکل داشته باشد کمک می کند و تا پایان سال مازاد بر سقف هم عمل می کند.

وی تاکید کرد: طی توافقی که با وزیر آموزش و پرورش شده است همه معوقات در ارتباط با اضافه کار، سرباز معلمان و از این قبیل موارد از طریق دولت اعتبار داده شده است و تا دو هفته آینده قابل وصول است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد بیمه طلایی فرهنگیان، اظهار کرد: با توج به افزایش تعرفه، دولت مابه التفاوت بیمه را تامین کرده است و بازنشستگان هم همانند شاغلین در پرداخت حق بیمه هستند.