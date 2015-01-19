حرکات نمایشی مربی ایران و تغییر در تیم امارات

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه "سانسکورپ" شهر بریزبین برگزار میشود که حواشی پیش از آغاز این بازی را در زیر میخوانید:
* دروازهبانهای تیم ایران ساعت 18:09 دقیقه به وقت محلی برای گرم کردن وارد زمین شدند و 5 دقیقه بعد هم 10 بازیکنی که در ترکیب اصلی حضور داشتند، به زمین آمدند. آنها زیر نظر نیکو و مارکار آقاجانیان بدنهای خود را گرم کردند.
* جایگاه و مسیر نامناسب در نظر گرفته شده برای ورود خبرنگاران به جایگاه ویژه، باعث ناراحتی خبرنگاران ایرانی و اماراتی شده بود.
* با ورود دروازهبانها و متعاقب آن بازیکنان اصلی، تماشاگران به شدت تیم ایران را تشویق کردند. البته کارلوس کیروش، مهدی محمدنبی و هوشنگ مقدس به همراه بازیکنان به زمین مسابقه نیامدند.
* در بین هواداران ایرانی، تعدادی از کرهایها، چینیها، افغانیها و استرالیاییها نیز پرچم ایران را در دست داشته و تیم ایران را تشویق میکردند. همچنین برخی از هواداران روی سکوها هم پرچم ایران را روی صورت خود نقاشی میکردند.
* تلویزیون ورزشگاه صحنههای ورود دو تیم، مصاحبه کیروش و مربی امارات پیش از آغاز بازی و تماشاگرن دو تیم را بارها به تصویر کشید.
* نفرات ذخیره تیم ایران هم 10 دقیقه بعد از بازیکنان اصلی وارد زمین شدند و خودشان در بخشی از ورزشگاه تمرین کردند.
* "اوسیانو کروز" در زمان گرم کردن بازیکنان به حرکات نمایشی با توپ پرداخت که از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.
* زمان اعلام اسامی ایران از روی اسکوبورد ورزشگاه، تماشاگران به شدت هر بازیکنی که نامش اعلام میشد، تشویق کردند.
* فهرست اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری مسابقات اصلاح و محمد یوسف دروازهبان سوم امارات هم به فهرست بازیکنان این تیم اضافه شد.
* به دلیل ابری بودن هوا، پروژکتورهای ورزشگاه از یک ساعت به شروع مسابقه، روشن شده است.
* همانند بازیهای گذشته، پیش از آغاز مسابقه با تماشاگران مصاحبه شد که این صحبتها از اسکوربرد ورزشگاه پخش شد.
* درحالیکه 30 دقیقه به آغاز بازی مانده است، اکثر سکوهای ورزشگاه خالی است. البته پیش از شروع مسابقه یک پرچم 6 متری از ایران روی سکوها به حرکت در آمد.
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