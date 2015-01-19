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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

حرکات نمایشی مربی ایران و تغییر در تیم امارات

حرکات نمایشی مربی ایران و تغییر در تیم امارات

پیش از آغاز بازی ایران و امارات، مربی برزیلی تیم ملی به انجام حرکات نمایشی با توپ پرداخت که از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت‌های آسیا ساعت 12:30 دقیقه امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه "سانسکورپ" شهر بریزبین برگزار می‌شود که حواشی پیش از آغاز این بازی را در زیر می‌خوانید:

* دروازه‌بان‌های تیم ایران ساعت 18:09 دقیقه به وقت محلی برای گرم کردن وارد زمین شدند و 5 دقیقه بعد هم 10 بازیکنی که در ترکیب اصلی حضور داشتند، به زمین آمدند. آنها زیر نظر نیکو و مارکار آقاجانیان بدن‌های خود را گرم کردند.

* جایگاه و مسیر نامناسب در نظر گرفته شده برای ورود خبرنگاران به جایگاه ویژه، باعث ناراحتی خبرنگاران ایرانی و اماراتی شده بود.

* با ورود دروازه‌بان‌ها و متعاقب آن بازیکنان اصلی، تماشاگران به شدت تیم ایران را تشویق کردند. البته کارلوس کی‌روش، مهدی محمدنبی و هوشنگ مقدس به همراه بازیکنان به زمین مسابقه نیامدند.

* در بین هواداران ایرانی، تعدادی از کره‌ای‌ها، چینی‌ها، افغانی‌ها و استرالیایی‌ها نیز پرچم ایران را در دست داشته و تیم ایران را تشویق می‌کردند. همچنین برخی از هواداران روی سکوها هم پرچم ایران را روی صورت خود نقاشی می‌کردند.

تماشاگران فوتبال ایران

* تلویزیون ورزشگاه صحنه‌های ورود دو تیم، مصاحبه کی‌روش و مربی امارات پیش از آغاز بازی و تماشاگرن دو تیم را بارها به تصویر کشید.

* نفرات ذخیره تیم ایران هم 10 دقیقه بعد از بازیکنان اصلی وارد زمین شدند و خودشان در بخشی از ورزشگاه تمرین کردند.

* "اوسیانو کروز" در زمان گرم کردن بازیکنان به حرکات نمایشی با توپ پرداخت که از سوی هواداران حاضر در ورزشگاه مورد تشویق قرار گرفت.

* زمان اعلام اسامی ایران از روی اسکوبورد ورزشگاه، تماشاگران به شدت هر بازیکنی که نامش اعلام می‌شد، تشویق کردند.

* فهرست اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری مسابقات اصلاح و محمد یوسف دروازه‌بان سوم امارات هم به فهرست بازیکنان این تیم اضافه شد.

* به دلیل ابری بودن هوا، پروژکتورهای ورزشگاه از یک ساعت به شروع مسابقه، روشن شده است.

* همانند بازی‌های گذشته، پیش از آغاز مسابقه با تماشاگران مصاحبه شد که این صحبت‌ها از اسکوربرد ورزشگاه پخش شد.

* درحالیکه 30 دقیقه به آغاز بازی مانده است، اکثر سکوهای ورزشگاه خالی است. البته پیش از شروع مسابقه یک پرچم 6 متری از ایران روی سکوها به حرکت در آمد.

کد مطلب 2468089

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