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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

ارزانی بیرگانی:

مانور بزرگ مبارزه با مواد مخدر در اهواز برگزار می شود

مانور بزرگ مبارزه با مواد مخدر در اهواز برگزار می شود

اهواز - فرماندار اهواز گفت: مانور بزرگ مواد مخدر اهواز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی این مانور اظهار کرد: مانور بزرگ مبارزه با مواد مخدر روز یکشنبه پنجم بهمن ماه ساعت 9 صبح در محل جاده ساحلی کیانپارس جنب کتابخانه مرکزی برگزار می شود و استاندار خوزستان سخنران این گردهمایی خواهد بود.

وی افزود: دانشجویان، دانش آموزان، اصناف مختلف، گروه های مذهبی و فرهنگی، سازمانهای مردم نهاد، بسیجیان، روستائیان، اعضای جمعیت هلال احمر و سایر اقشار مردم با هدف نمایش عزم عمومی برای مبارزه با مواد مخدر و آگاهی عمومی از راه های ابتلا و رهایی از این بلای خانمان سوز در این مانور شرکت دارند.

فرماندار اهواز اظهار كرد: مواد مخدر معضلی است که بخش زیادی از جامعه با آثار فردی و اجتماعی آن مواجه بوده اند.

ارزانی بیرگانی بیان کرد: راهکارهای اصلاحی و درمانی در کنار اقدامات پیشگیرانه و آگاهی عمومی باید به کار گرفته شود و این تنها با همکاری و هشیاری خانواده ها حاصل می شود که لازمه آن آموزش عمومی است.

وی ادامه داد:دستگاه های اجرایی مختلف در برگزاری این مانور همکاری دارند و در کنار این مانور غرفه های نمایشگاهی، آموزشی و مشاوره، برنامه های فرهنگی و تجلیل از جمعی از رهایی یافتگان از مواد مخدر در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2468093

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