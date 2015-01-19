مانور بزرگ مبارزه با مواد مخدر در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ارزانی بیرگانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی این مانور اظهار کرد: مانور بزرگ مبارزه با مواد مخدر روز یکشنبه پنجم بهمن ماه ساعت 9 صبح در محل جاده ساحلی کیانپارس جنب کتابخانه مرکزی برگزار می شود و استاندار خوزستان سخنران این گردهمایی خواهد بود.

وی افزود: دانشجویان، دانش آموزان، اصناف مختلف، گروه های مذهبی و فرهنگی، سازمانهای مردم نهاد، بسیجیان، روستائیان، اعضای جمعیت هلال احمر و سایر اقشار مردم با هدف نمایش عزم عمومی برای مبارزه با مواد مخدر و آگاهی عمومی از راه های ابتلا و رهایی از این بلای خانمان سوز در این مانور شرکت دارند.

فرماندار اهواز اظهار كرد: مواد مخدر معضلی است که بخش زیادی از جامعه با آثار فردی و اجتماعی آن مواجه بوده اند.

ارزانی بیرگانی بیان کرد: راهکارهای اصلاحی و درمانی در کنار اقدامات پیشگیرانه و آگاهی عمومی باید به کار گرفته شود و این تنها با همکاری و هشیاری خانواده ها حاصل می شود که لازمه آن آموزش عمومی است.

وی ادامه داد:دستگاه های اجرایی مختلف در برگزاری این مانور همکاری دارند و در کنار این مانور غرفه های نمایشگاهی، آموزشی و مشاوره، برنامه های فرهنگی و تجلیل از جمعی از رهایی یافتگان از مواد مخدر در نظر گرفته شده است.