تعویض ۲۰۰ تاکسی فرسوده تا پایان سالجاری در قم

مرتضی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال پیگیری برای آغاز فعالیت تاکسی زائر در سطح شهر هستیم، افزود: تاکنون ۲ شرکت مراجعه کرده‌اند که پس از انجام اقدامات قانونی می‌توانند ۵۰ دستگاه خودروی سمند را برای تاکسی زائر آماده کنند.

وی بیان کرد: تاکسی زائر یا تاکسی توریست از تاکسی متر استفاده می‌کند و دارای بی‌سیم است و در سه ایستگاه اطراف حرم مطهر و همچنین در مقابل هتل‌ها مستقر می‌شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: این تاکسی‌ها به زائران و مسافران خدمات مطلوبی ارائه می‌دهند.

وی در خصوص تاکسی‌های فرسوده سطح شهر قم افزود: هزار و ۵۸۰ تاکسی فرسوده در استان قم وجود دارد که بیش از ۱۰ سال عمر دارند که از این تعداد هزار دستگاه از تهران و اتحادیه‌های تاکسیرانی شهری کشور مجوز برای تعویض آن‌ها گرفته شده است.

وی بیان کرد: از اول آبان‌ماه تاکنون ۶۰ دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی‌های نو تعویض شده که تا پایان سال به ۲۰۰ دستگاه خواهد رسید.

عزتی گفت: در صورتی که ستاد سوخت کشور و ایران خودروی تهران به توافق برسند و سایت باز شود بر این تعداد تاکسی تعویضی افزوده خواهد شد.