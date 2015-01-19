رئیس بانک مرکزی عضو هیات امناي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در سال 93 با حضور دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت و اعضای هیات امنا برگزار شد و رئیس بانک مرکزی و دکتر ایرج فاضل به عضویت این هیات امنا در آمدند.

وزیر بهداشت در این نشست خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی باید دارای پوشش خدمات درمانی شود و از ظرفیتهای موجود بهتر استفاده کرد. اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی املاک قابل تبدیل به احسن دانشگاه پیشنهاد داد جلسه ویژه هیات امنا درخصوص توسعه فضاهای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و طرحهای توسعه ای اعم از سرمایه گذاری و خدماتی ، آموزشی و پژوهشی تا پایان سال تشکیل شود.

وی با اشاره به همکاریهای اعضای هیات امنا و شهرداری ابراز امیدواری کرد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بتواند حداقل 5 هزار تخت مدرن به مجموعه تحت مدیریت خود اضافه کند.

بستر مناسبی برای ادامه تحصیل جوانان مسلمان به ویژه شیعه فراهم شود

هاشمی با تاکید بر این که دانشگاه باید ماموریتهای خود را تغییر دهد گفت: این دانشگاه با بیش از نیم قرن سابقه درخشان باید فعالیتهای خود را به صورت بین المللی و در خارج از مرزها گسترش دهد و همچنین از فرصتهای آموزشی موجود در منطقه آسیای میانه و کشورهای همسایه نظیر عراق، سوریه و لبنان استفاده کند تا بستر مناسبی برای ادامه تحصیل جوانان مسلمان به ویژه شیعه فراهم شود.

وی افزود: در عین حال در داخل کشور نیز باید مطابق با استانداردهای بین المللی ارتقا یابیم. قطعا فضای مناسب در بالندگی آموزش عالی در محیطهای دانشگاهی ما به ویژه این دانشگاه که شاخص است تاثیر بسیاری دارد. همکاری شهرداری و بانک با پروژه های دانشگاهی باعث ایجاد تحولی عظیم در حوزه خدمات ، آموزش ، پژوهش و اعتبار دانشگاه است.

آرزوی وزیر بهداشت برای ایجاد مرکز سوانح و سوختگی مجهز در تهران

وزیر بهداشت یکی از آرزوهای خود را ایجاد مرکز سوانح و سوختگی مجهز در تهران برشمرد و گفت: تهران از نظر سوانح و سوختگی بسیار آسیب پذیر است و امیدوارم بتوانیم با آخرین استانداردهای بین المللی در زیر مجموعه این دانشگاه یک مرکز مجهز برای ارایه خدمت به مردم داشته باشیم. ضمنا در توسعه فضاهای فیزیکی باید به موضوع جایابی از نظر مناطق آسیب پذیر و زلزله خیز و دسترسی مناسب نیز دقت ویژه بعمل آید.

هاشمی با بیان این نکته که در شرق تهران باید چند مرکز درمانی مجهز اضافه شود خاطرنشان کرد: در بحث توسعه نباید به کم راضی شویم و باید افق خیلی بلندی را در پیش روی دانشگاه ببینیم و در سالهای آتی شاهد دستیابی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به موقعیتهای ممتاز در منطقه باشیم.

در ادامه دكتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به ارایه گزارشي اجمالي درخصوص وضعیت، عملكرد، دستاوردها، برنامه های آتی، چالشها، ایده ها و شاخصهای دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در حوزه های آموزشی، بهداشتی، درمانی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی، توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو در سال جاری پرداخت .

پیوندی پیشنهادات اختصاصی دانشگاه را مطرح کرد که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و برخی از این پیشنهادات نیز به تصويب رسید.

همچنین در این نشست احکام دکتر ولی ا... سیف و دکتر ایرج فاضل به عنوان اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي توسط وزیر بهداشت اعطا شد.

این نشست با حضور اعضای هیات امنا؛ دکتر مخبر دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری ، دکتر ولی ا... سیف رئیس بانک مرکزی، دکتر ایرج فاضل نماينده وزير بهداشت در شورايعالي نظام پزشكي، دکتر امیدوار رضایی عضو هیات امنا، دکتر محمد کریم شهرزاد عضو هیات امنا و همچنین دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت و معاون کل وزارت بهداشت ، دکتر امين لو مشاور وزير بهداشت در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع، شوراها و هيات هاي امنا، دکتر ضیایی معاون آموزشی وزیر، دکتر آقاجانی معاون درمان وزیر، مهندس فرزان ، معاونان دانشگاه و نمایندگان معاونتهای ستادی وزارت بهداشت برگزار شد.