خون شهدای حزب الله نوید دهنده پیروزی قاطع ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای حمله رژیم صهیونیستی به قنیطره را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما در جنبش جهاد اسلامی فلسطین پایبندی خود را به گزینه مقاومت در برابر دشمن اشغالگر صهیونیست اعلام و تاکید می کنیم که خون شهدای بی گناه حزب الله نوید دهنده پیروزی قاطع ملت فلسطین و تمامی ملت های عربی و اسلامی در برابر دشمن صهیونیستی خواهد بود.

در ادامه بیانیه ضمن تبریک به حزب الله به خاطر شهادت شماری از نیروهای مقاومت این جنبش تاکید شده است که جنبش جهاد اسلامی فلسطین در یک صف واحد در برابر دشمن مشترک امت اسلامی یعنی رژیم صهیونیستی ایستادگی می کند.