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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

شناسنامه دار کردن کالاهای دست دوم به مقابله با سرقت کمک می کند

شناسنامه دار کردن کالاهای دست دوم به مقابله با سرقت کمک می کند

رئيس پليس آگاه ناجا گفت: ايجاد بانک اطلاعات مربوط به مشتريان صنوف مختلف و گردش کالا و شناسنامه دار کردن کالاهای دست دوم از راههای مقابله با سرقت و کمک به انجام بهتر مأموريت های پليس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مقيمی در همايش تخصصی روسای ادارات نظارت بر اماکن عمومی، برگزاری کارگاه های آموزشی برای صنوف و آشنايی آنان با شيوه و شگردها، استفاده از سيستم های هشداردهنده و دوربين های مداربسته و ايجاد بانک های اطلاعاتی مربوط به مشتريان صنوف مختلف و گردش کالا را از راه هاي مبارزه با سرقت هاي خرد، فروش وسايل حاصل از سرقت و کمک به انجام بهتر مأموريت های پليس نظارت بر اماکن عمومی عنوان کرد.

وی ادامه داد: شناسنامه دار کردن کالاهای دست دوم و جلوگيری از فروش اين کالاها توسط اصنافی که مجوز اين کار را ندارند از ديگر راه های موفقيت در مأموريت های پليس نظارت بر اماکن عمومی است.

مقيمی گفت: با استفاده از توانمندی اتحاديه ها، صنوف و تعامل آنان با پليس نظارت بر اماکن عمومی مي توان در پيشگيری و مقابله با سرقت موفق عمل کرد.

رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينکه بايد رويکرد ما مديريت بر جرم باشد و نه فقط کشف آن ، گفت: در اين صورت مي توانيم بازدارندگی،‏ پيشگيری و در نهايت اقتدار خود را به کار گرفته و ميزان جرايم را کاهش دهيم.

کد مطلب 2468102

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