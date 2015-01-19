اعطای فرصت مطالعاتی به دانشجویان ایرانی در مراکز تحقیقاتی برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر،ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی که یکی از ستادهای 14گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد تا فرصت های مطالعاتی یک ساله ای را به دانشجویان برتر دوره دکتری تخصصی و یا دستیاری تخصصی پزشکی اعطا کند.

این فرصتهای مطالعاتی، هزینه‌های سفر و اقامت دانشجویان را برای تکمیل تحقیقات رساله دکتری خود در یکی از مراکز تحقیقاتی برتر جهان تأمین می کند.

در صورت تصویب طرح، تحقیق اولیه در هیأت داوری ستاد، زمانی در اختیار دانشجو قرار می گیرد که طرح تحقیق به تصویب گروه آموزش مربوطه برسد و مورد تایید استاد میزبان (خارجی) قرار می گیرد که با امضاء ریاست دانشگاه و یا معاونت آموزشی به طور رسمی به ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داده می شود.

در این مرحله ضرورتی به تایید استاد راهنما یا مشاور خارجی نیست و فرصت لازم به دانشجویان منتخب برای ارتباط با اساتید خارجی و نهایی کردن طرح تحقیق ایشان داده می شود. این حمایت شامل دانشجویانی می شود که رساله خود را در راستای اولویت های توسعه علوم و فناوری‌های شناختی کشورتعریف کنند.

حداکثر 30 فرصت مطالعاتی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

آمادگی اعطای فرصت مطالعاتی دانشگاههای برتر دنیا توسط ستاد

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی می تواند در خصوص فرصتهای مطالعاتی موجود در دانشگاه‌های برتر دنیا در حوزه‌ علوم و فناوری‌های شناختی، مشاوره‌های تخصصی لازم را به اساتید و دانشجویانی که طرح تحقیق آنها به تصویب رسیده باشد، ارائه کند.