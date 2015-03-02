به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر امروز دوشنبه ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سازمان لیگ گفت: اولین بحثی که امروز مطرح شد اقتصاد مقاومتی بود. ما کارگروه هایی را تشکیل دادیم تا در این زمینه کار کنند. پیش بینی ما این است که سال آینده باشگاه های ما شرایط مالی دشوارتری خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این شرایط انقباظی همه نهادها دچار مشکلاتی خواهند شد که فوتبال هم یکی از آنهاست و طبیعتا با مشکلاتی در زمینه مالی مواجه خواهیم شد. ما باید بسته سیاستی مناسبی در این زمینه داشته باشیم. قرار شد هم‌افزایی فکری هم داشته باشیم و کارشناسان بیایند نقطه نظراتشان را ارائه دهند و بعد این را ابلاغ کنیم. البته سازمان لیگ سیاست مقاومتی را آغاز کرده بود.

رئیس سازمان لیگ برتر خاطرنشان کرد: ما باید هزینه های فوتبال را کاهش دهیم. اعتقاد ما این است که برخی باشگاه هایی که بی حساب و کتاب هزینه می کنند و نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند کار به کمیته انضباطی می کشد و مشکلاتی پیش می آید که همه می بینند. ما از سال قبل اقتصاد مقاومتی را در فوتبال شروع کردیم و باید این کار را ادامه دهیم. اگر باشگاهی درآمدش بالاست هزینه کند اما اگر درآمدی ندارد نباید هزینه کند.

مهدی تاج در مورد معافیت باشگاه ها از پرداخت مالیات گفت: این اتفاق خوبی برای باشگاه هاست که بتوانند درآمدزایی خوبی از راه های اقتصادی داشته باشند و از پرداخت مالیات معاف باشند. البته بازیکنان و مربیان که پول قراردادشان را می گیرند باید مالیات خود را بپردازند.

تاج ادامه داد: یکی از موارد دیگری که در جلسه هیات رئیسه مطرح شد، بحث انتخاب بهترین های فصل چهاردهم لیگ برتر بود که در مورد آن آیین نامه هایی را در نظر گرفتیم تا بهترین بازیکنان در پست های مختلف را انتخاب کنیم. ضمن اینکه در بخش باشگاه ها، داوران و سرپرستان تیم ها هم انتخاب هایی خواهیم داشت که ۱۱ عنوان خواهند بود. از میان آنها یک نفر را به عنوان «مرد» فوتبال ایران انتخاب خواهیم کرد.

رئیس سازمان لیگ خاطرنشان کرد: در رای گیری انتخاب بهترین های فوتبال ایران که 11 عنوان خواهد بود، تمام عوامل درگیر با فوتبال شرکت خواهند کرد. همه کارشناسان، روسای هیات ها ، گزارشگران ورزشی(پنج نفر)، سه نفر از گزارشگران رادیو(3 نفر) ، مسئولان فدراسیون فوتبال، مدیران باشگاه ها، سردبیران رسانه ها و ... از جمله افرادی خواهند بود که برای انتخاب بهترین ها اعلام نظر می کنند.

مهدی تاج ادامه داد: ما در گرفتن حق پخش تلویزیونی ناموفق بودیم و در حالی که قرارداد 22/5 میلیاردی امضا شده بود اما نتوانسته ایم این پول را بگیریم. اما در مورد اسپانسر سازمان لیگ باید بگویم که با اسپانسر فصل قبل تفاهم کامل کرده ایم و این پول استرداد شد. امسال هم ما حدود 18 میلیارد گرفته ایم که در نوع خودش بالاتر از پارسال است. اما به اندازه ای که باید باشد نیست. ضمانت نامه بانکی هم گرفته ایم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم پول صداوسیما را بگیریم و باقی مانده پول حامی مالی سازمان لیگ را بگیریم فکر می کنم در این بخش خیلی مشکل نداریم. البته همه می دانیم که در بخش های مختلف اقتصادی مشکلاتی وجود دارد که فوتبال هم استثنا نیست.

مهدی تاج ادامه داد: بحث دیگری که در جلسه هیات رئیسه به آن پرداخته شد جوانگرایی در لیگ های مختلف رده های پایی است. ما برای سال آینده تغییر زیادی در بحث جوانگرایی در رده های مختلف خواهیم داشت. احتمال دارد که لیگ را منطقه ای کنیم تا هزینه ها کاهش پیدا کند.

وی افزود: برنامه تیم ملی بزرگسالان با سازمان لیگ هماهنگ است و اختلاف نظر جدی نداریم. مگر اینکه آنها بخواهند تغییر برنامه بدهند و این محل اختلاف شود. ولی در مورد تیم امید باید بگویم که از اینکه این تیم چنین کادر دارد خوشحالم. من به تیم امید خیلی امیدوارم. یعنی از همه دوره های گذشته به این تیم امیدوارتر هستم. اتفاقات خوبی در این تیم رخ داده و اردوهای خیلی خوبی برگزار شده است.

تاج ادامه داد: تمام تلاشمان را کردیم تا نظر آقای کاشانی را تامین کنیم و هفته بیست و سوم را به تعویق بیندازیم اما این اتفاق رخ نداد. با این حال توانستیم زمان سه بازی را تغییر دهیم که این خودش کمک بزرگی به تیم امید است. ما هر چه تلاش کردیم تا هفته بیست و سوم را برگزار نکنیم نتوانستیم جایی برایش پیدا کنیم. سه بازی را می شود بین بازیها برگزار کرد اما یک هفته را نمی شد.

رئیس سازمان لیگ برتر با بیان اینکه به موفقیت تیم های ایران در لیگ قهرمانان آسیا امیدوار است در مورد بدهی هایی که استقلال به بازیکنان خارجی دارد گفت: سازمان لیگ این فصل آمد و در بحث پزشکی دخالت کرد اما از نظر فنی نمی تواند به مسائل باشگاه ها ورود کند. سازمان لیگ مسئول کیفیت فنی باشگاه ها نیست. اینکه تماشاگران حاضر در ورزشگاه ها کم شده اند مسئولش سازمان لیگ نیست. رسانه ها هم نقشی در این مورد ندارند. اگر تیم ها بازی خوبی ارائه دهند قطعا تماشاگران بیشتری به ورزشگاه خواهند آمد.

تاج در مورد جاسم کرار گفت: این بازیکنان مسبوق به سابقه است و حرکاتی که انجام داده را قبلا هم انجام داده است. او چند بار به فوتبال ما آمده و هر بار هم این کار را کرده است. ما باید بپذیریم که اگر هم اشتباه کرده است راست می گوید. اما اینکه سازمان لیگ بپذیرد مرجع قانونی سازمان لیگ نیست و باید در کمیته انضباطی به آن رسیدگی کند. در صلاحیت کمیته انضباطی است که ایشان را محروم کند یا نه.