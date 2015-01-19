جریان مقاومت به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی با شدت پاسخ خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد سالم الغبان» وزیر کشور عراق که به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علی شمخانی با تبریک پیروزی‌های مستمر ارتش و نیروهای مردمی عراق در جبهه مبارزه با تروریسم تکفیری اظهار داشت: با وجود کمک های پنهان اطلاعاتی، تسلیحاتی و مالی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به این گروه‌ها، روند انهدام کامل جریان تروریسم در عراق و استقرار امنیت و آرامش در این کشور با شتاب قابل ملاحظه ای در جریان است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، برگزاری موفق کنگره عظیم اربعین از سوی دولت عراق را آزمونی کم‌نظیر در ارزیابی قدرت و صلاحیت ارتش و نیروهای امنیتی این کشور در برقراری امنیت بدون نیاز به مداخله کشورهای خارجی ذکر کرد و افزود: مشارکت روزافزون نیروهای مردمی از ادیان، اقوام، مذاهب و طوایف مختلف در عرصه مبارزه با تروریسم و حمایت مراجع عظام دینی از این روند، مهمترین ضرورت شکل‌گیری امنیت پایدار در عراق است.

وی با اشاره به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت دولت سوریه و به شهادت رساندن جمعی از رزمندگان حزب الله در منطقه «قنیطره» اظهار داشت: بدون شک این اقدام در تداوم همکاری با تروریست‌های تکفیری صورت پذیرفته و تکمیل کننده رویکرد حاکمان تل آویو در استفاده از جریان تروریسم به منظور ایجاد منطقه حایل در مرزهای جعلی این رژیم است.

کمک تسلیحاتی آمریکا به داعش؛ حلقه دیگری از زنجیره بی صداقتی

شمخانی اقدام اخیر رژیم صهیونیستی و کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به گروههای تروریستی که از طریق بارریزی در مناطق تحت اشغال داعش در عراق انجام می‌شود را حلقه های زنجیره بی‌صداقتی در مبارزه با تروریسم عنوان کرد و افزود: تجربه گذشته نشان می‌دهد که جریان مقاومت پاسخ اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را با شدت و قاطعیت انقلابی در زمان و مکان مورد نظر خود خواهد داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، توسعه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را فراتر از حوزه های دفاعی، امنیتی و سیاسی عنوان کرد و با اشاره به اراده و تلاش دو دولت برای شکوفایی بیش از پیش همکاری‌های اقتصادی همه جانبه میان ایران و عراق اظهار داشت: به زودی، نمایشگاه معرفی فرصت‌های همکاری اقتصادی میان ایران و عراق با حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در بغداد برگزار وزمینه ورود دوکشور به مرحله جدیدی از همکاری‌های اقتصادی گسترده ایجاد خواهد شد.

براساس این گزارش، محمد سالم الغبان وزیر کشور عراق نیز در این دیدار با تبیین وضعیت رو به توسعه توانمندی‌های امنیتی این کشور در شرایط جدید گفت: با تدابیر اتخاذ شده، شرایط امنیتی در بیشتر استان‌های عراق به ویژه شهر بغداد در وضعیت بسیار مناسبی است.

وی با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف امنیتی و انتظامی خواستار توسعه همکاری دوکشور در حوزه های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و آموزشی میان ایران و عراق شد.