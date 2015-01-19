مدارس ابتدایی نوبت عصر شهرستان بویراحمد تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدير آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: باتوجه به بارش مداوم برف و سختي عبور و مرور مدارس ابتدایی نوبت عصر در این شهرستان تعطيل است .

سید محمدرضا شریعتی افزود: این اقدام در راستای پیشیگری از حوادث و آسیب دیدگی دانش آموزان انجام شده است.

وی بیان کرد: دانش آموزان دیگر مقاطع تحصیلی شهرستان بویراحمد عصر امروز باید طبق روال گذشته بر سر کلاس های خود حاضر شوند .

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نیز ۱۵۱ مدرسه ابتدایی در شهرستان دنا به علت بارش برف تعطیل شده بودند.