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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

در پی بارش برف/

مدارس ابتدایی نوبت عصر شهرستان بویراحمد تعطیل شدند

مدارس ابتدایی نوبت عصر شهرستان بویراحمد تعطیل شدند

یاسوج - در پی بارش برف در شهرستان بویراحمد که از بامداد امروز آغاز شد، مدارس ابتدایی نوبت عصر این شهرستان تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدير آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: باتوجه به بارش مداوم برف و سختي عبور و مرور مدارس ابتدایی نوبت عصر در این شهرستان تعطيل است .

سید محمدرضا شریعتی افزود: این اقدام در راستای پیشیگری از حوادث و آسیب دیدگی دانش آموزان انجام شده است.

وی بیان کرد: دانش آموزان دیگر مقاطع تحصیلی شهرستان بویراحمد عصر امروز باید طبق روال گذشته بر سر کلاس های خود حاضر شوند .

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نیز ۱۵۱ مدرسه ابتدایی در شهرستان دنا به علت بارش برف تعطیل شده بودند.

کد مطلب 2468108

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