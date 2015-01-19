آمار خطرناک از آلودگی هوا/ مرگ 1نفر از هر 8نفر بر اثر آلودگی

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین گزارش جامع منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد تنها در سال 2012 حدود 7 میلیون تن در سراسر جهان به دلیل استنشاق هوای آلوده دچار مرگ زودرس شدند.

این آمار زمانی نگران کننده تر به نظر می رسد که متوجه می شویم از هر 8 مرگ روی داده یک مرگ ناشی از هوای آلوده است.

بدین ترتیب مشخص می شود که هوای ناسالم و مملو از ترکیبات سمی و کربنی به مراتب فراتر از تصورات قبلی، انسانها را از پای درمی آورد. در حال حاضر از هوای آلوده به عنوان نخستین خطر واحد زیست محیطی برای سلامت انسانها یاد می شود.

تلفات ناشی از آلودگی هوا در کشورهای جنوب شرق آسیا

آمارهای سازمان بهداشت جهانی همچنین نشان می دهد، کشورهای با درآمد کم یا متوسط در جنوب شرق آسیا و مناطق حوزه پاسفیک غربی بیشتر تلفات انسانی ناشی از هوای آلوده را دارند.

آمار قربانیان آلودگی هوا

بر این اساس مشخص شده در سال 2012 حدود 3.3 میلیون تن در این مناطق قربانی آلایندگی هوای داخل منازل و ساختمانها و 2.6 میلیون تن نیز به دلیل استنشاق هوای آلوده فضای خارج قربانی شده اند.

بیماریهای ناشی از هوای آلوده

آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی همچنین گویای آن است که استنشاق هوای آلوده در خارج از فضاهای سربسته عامل 40 درصد از بیماری های خونی وابسته به عملکرد قلب است. همچنین این فاکتور تا 40 درصد در بروز انواع سکته های نقش دارد.

از آن گذشته مشخص شده که استنشاق هوای مملو از آلاینده های کربنی و سمی نقش 11 درصدی در ابتلای افراد به بیماری های مزمن ریوی دارد.

از آن گذشته باید به رقم 6 درصدی اشاره کرد که این عامل در ابتلای افراد به سرطان ریه ایفا می کند.