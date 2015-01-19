اصلاح رابطه بانک و بنگاه در دستور کار شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اتاق ایران گفت: فضای سرمایه‌گذاری در ایران و نه تبلیغ دولتمردان، بلکه از زبان کارآفرینان خبر از آغاز فصل جدیدی در اقتصاد ایران به جهانیان می دهد و ما در ماه‌های اخیر هفته‌ای نبوده است که درخواست ملاقاتی برای یک هیات اقتصادی خارجی نداشته باشیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: همه در دنیا یک فصل بازبینی مناسبات اقتصادی خود با ایران را آغاز کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران را باید دوباره شناخت و برخی احساس می کنند عقب مانده‌اند و برخی متوجه غیبت‌شان در اقتصاد ایران شده اند.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران در حال آغاز شدن است و این تعبیر دلایل متعددی دارد، به این معنا که اولا حضور ایران در اقتصاد جهانی که یکی از سه محور برنامه های دولت تدبیر و امید است که تعامل سازنده با جهان نام داشت، اقتصاد ایران را دگرگون خواهد کرد و اقتصاد منطقه و شاید جهان را نیز متحول خواهد کرد.

به گفته نهاوندیان، برای جهان توجه به این معنا که حضور پررنگ و رشدیاب در معادلات انرژی جهانی و بحث امنیت انرژی در کل دنیا سهم این نکته را دشوار نمی کند که تعامل دو سویه ایران چه تاثیر عمیقی در امنیت منطقه می تواند داشته باشد و ریشه‌های افراط و خشونت‌گرایی را از بین ببرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در اقتصاد ایران نیز کسی نباید تردید داشته باشد که با سرمایه گذاری عظیمی که طی سه دهه گذشته در نیروی انسانی صورت گرفته، سرمایه های انسانی ایران با ۳۰ سال قبل متفاوت است و بنابراین مسائل ما نیز متفاوت شده است.

این عضو کابینه یازدهم خاطر نشان کرد: سی و چند سال قبل مساله اقتصاد ایران این بود که کمبود اسکله وجود داشت و زمانی که قیمت نفت افزایش می‌یافت، واردات به اندازه کافی نمی توانست صورت گیرد و در بازدیدهایی که نخست وزیر وقت از این اسکله‌ها داشت، مسئولان بخش‌هایی از بندر را پنهان می کردند تا ناتوانی نمایان نشود.

وی افزود: اما هم اکنون مساله اقتصاد ایران با دنیا دسترسی به سطح بالای تکنولوژی است؛ چراکه نسل جدید ایران می خواهد ایران جدیدی بسازد و بنابراین سرمایه هایش در سراسر دنیا پست های مهم به عهده گرفته اند.

نهاوندیان ادامه داد: ویژگی دیگر اقتصاد ایران در فصل جدید رسیدن به بلوغ اندیشه ای و مدیریتی در اصلاح مناسبات دولت با فضای کسب و کار است؛ به این معنا که هم اکنون در اقتصاد کمتر بر این بحث می‌شود که دوگانگی شکست بازار یا شکست دولت وجود دارد بلکه بحث بر این است که اقتصادهای دنیا چگونه توانسته اند رابطه بهینه میان دولت و فضای کسب و کار ایجاد نمایند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: بهترین شرایطی که بین دولت و کسب کار می تواند ارتباط ایجاد کند، این است که با استفاده از عبرت ۳۵ سال گذشته که بخش خصوصی باید در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری وارد شود دولت نیز تصمیم گرفته محیط کسب و کار مناسب را ایجاد کند و عزم این را دارد که خطاهای گذشته تکرار نشود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، نوسانات پاندولی بین آزادسازی به تاریخ پیوسته و هر دولت وظیفه خود را ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار می داند و البته بخش خصوصی نیز باید ابتکارآفرین صحنه باشد.

نهاوندیان ادامه داد: همه به این نتیجه رسیده ایم که رشد پایدار نمی تواند متکی بر مواهب طبیعی و منابع نفت و گاز شکل گیرد، بلکه این رشد باید متکی بر بهره وری و نوآوری باشد، لذا درآمدهای کلان متکی بر رانت در اقتصاد ایران نباید جستجو شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: اگر در گذشته ثروت‌های بادآورده ناشی از رفتارهای رانت جویانه که مولود مناسبات دولت سالارانه بوده است، به چشم می خورد نباید امروز در اقتصاد پیدا شود و بنابراین عزم جدی در دولت یازدهم بر این است که اصلاح ساختارهای اقتصادی را در ساده سازی و البته سالم سازی مقررات اقتصادی پیاده‌سازی کند.

وی اظهار داشت: البته این امر جز با همت همگانی و همکاری دولت و ملت به موفقیت نمی رسد ولی اصل بر آن است که این کار صورت گیرد و ممکن است آثار آن در همه سطوح پیدا نشده باشد، ولی مداومت بر آن باید از سوی دولت و مردم به عنوان یک تضمین صورت گیرد.

نهاوندیان با بیان اینکه حضور ایران در اقتصاد جهانی به حضور فعال بخش خصوصی و فضای جدید کسب و کار و پایه گذار بر رشد بهره وری صورت گیرد، خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم دهه پیش‌رو در اقتصاد ایران یک دهه کاملا متفاوت با گذشته است، چراکه همگان فهمیده اند که اقتصاد ایران و ملت ایران از میدان مقاومت اقتصادی پیروز بیرون آمده و سه دهه تحریم نتوانسته اقتصاد ایران را منزوی کند و یا ناچار است سقوط نماید. در حالی که این اقتصاد ظرف سی سال گذشته نه تنها رشد کرد بلکه اگر نوساناتی در آن که منجر به بالا رفتن برخی قیمت ها شده است، به چشم می خورد ناشی از سوءدبیر است.

وی گفت: از یک و نیم سال گذشته که این امکان و استعداد در مردم پدید آمد که با یک تصمیم سیاسی تورم را از ۴۰ به زیر ۲۰ درصد برسانند، مسابقه جدیدی در ایران به راه افتاده که خارجی ها در اقتصاد آن حضور یابند، اگر چه در چالش جدیدی پیش روی این اقتصاد قرار گرفته و قیمت نفت کاهش یافته، تصور بر این است که این کاهش قیمت موقتی خواهد بود.

به اعتقاد رئیس دفتر رئیس جمهور، آسیب پذیری اقتصاد ایران از مقایسه با کشورهای چالش کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را به وجود آورده اند، بسیار کمتر است و با هر شاخصی که بسنجیم، اعم از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه دولت شاخص‌ها نشان می دهد اقتصاد ایران کمتر آسیب خواهد دید.

نهاوندیان ادامه داد: همگان به این فهم رسیده اند که علت مذاکرات موفق و رو به پیشرفت با ۱+۵ فشارهای اقتصادی نیست و درک طرف مقابل این است که تحریم جواب نمی دهد و بنابراین باید به استدلال و فهم مشترکی برسیم که به نفع هر دو طرف است.

وی ادامه داد: محیط پیرامونی ایران نیز بسیار متحول شده و آتش خشونت و افراطی گرایی نه تنها منطقه را در بر گرفته بلکه زبانه های آن به اروپا نیز رسیده است و همه را بر آن داشته که راه حل مقابله با آن پیش گرفتن راه اعتدال و تعادل است و در این میان، ایران در منطقه به عنوان سرزمین اعتدال شناخته شده و الگوی ایران می تواند مشکل‌گشای چالش موجود بوده و به آرمان خواهی اسلامی پاسخ داده و عقلانیت و تدبیر را حاکم کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: هم اکنون در همه نقاط دنیا با دیده احترام به ایران می نگرند و همه منش و سیاست ایران را راه گشایی برای حل معضلات موجود می دانند در حالی که تا چند سال گذشته ایران همواره متهم به حمایت از تروریسم می شد، در حالی که هم اکنون برای پیدا کردن راه حل مقابله با ترویسم به ایران مراجعه می شود.

نهاوندیان گفت: ایران جهالت‌های افراطی را می شناسد و با آن روبرو بوده و البته توانسته آن را مدیریت کند و این در شرایطی است که ریشه تفکر غلط در سوءاستفاده از تفکر دینی و اسلامی را نیز می‌شناسد و راه حل آن را می داند. بنابراین به نظر می رسد مردم‌سالاری با احترام به دین می تواند راه گشا باشد و به این جهت است که جایگاه ایران در منطقه برای حل مسائل جهانی با گذشته متفاوت است.

وی تصریح کرد: دیپلمات‌های ایران نیز با تکیه بر تجربه غنی ملت ایران طی ۳۵ سال گذشته مذاکره می کنند و البته دولت نیز با یک برنامه روشن کار خود را آغاز کرده و اعلام کرده علی رغم تمام فشارها به دنبال اقتصاد باثبات است.

وی ادامه داد: اقدام برای تهییج‌های توخالی راه به جایی نمی برد و هیچ تصمیم اقتصادی گرفته نمی شود، مگر اینکه مطالعه کارشناسی جدی بر روی آن صورت گرفته باشد و با کارآفرینان و دست‌اندرکاران آن مشورت شده باشد.

به گفته نهاوندیان، در فرهنگ عمومی اقتصاد، سیاست‌گذاران به دنبال تولید ثروت بر پایه کار مولد هستند و از زمانی که ثروت را یک عامل منفی می دانستند و یا هر ثروتی را مثبت می دانستند عبور کرده‌ایم بلکه اکنون ثروت مولد را به عنوان یک روش درست مورد احترام می دانیم و برای آن بسترسازی می کنیم.

به اعتقاد رئیس دفتر رئیس جمهور، اکنون به یک واقع بینی نیاز داریم چراکه آینده اقتصاد ایران یک آینده درخشان است و گزارش های جهانی این اقتصاد را به عنوان یک اقتصاد تولیدبخش دست نخورده در دنیا می شناسند.

وی با اشاره به پتانسیل‌های صندوق توسعه ملی از عزم جدی دولت برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: این موضوع یکی از دستورکارهای جدی شورای پول و اعتبار است، چراکه بانک از شکل و تصویر حاکمیتی باید خارج شده و رابطه با بنگاه های تولیدی باید رابطه بنگاه بنگاه باشد و هر دو تحت نظارت جدی و آهنین نظام بانکی قرار گیرند تا بساط های رانت جویانه برچیده شود.

نهاوندیان ادامه داد: هزینه پول‌های بادآورده را تولید داده است و بنابراین اصلاح رابطه بانک و بنگاه در دستور کار جدی دولت قرار دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: برخی موانع صادراتی با همکاری خود صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفته و دولت برای آن عزم جدی دارد.