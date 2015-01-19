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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

دبیرخانه جشنواره اعلام کرد

استادانی که به اولین جشنواره بازی‌های مستقل تهران دعوت‌ شده‌اند

استادانی که به اولین جشنواره بازی‌های مستقل تهران دعوت‌ شده‌اند

دبیرخانه اولین جشنواره بازی‌های مستقل تهران فهرست استادان دعوت شده به این جشنواره برای سخنرانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی بازی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منتخب استادان ایرانی در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازی رایانه‌ای در جشنواره بازی‌های مستقل برای علاقه‌مندان سخنرانی و کارگاه برگزار می‌کنند.

بر این اساس، دبیرخانه اولین جشنواره بازی‌های مستقل تهران اسامی استادان در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازی را اعلام کرد و همچنین برنامه نهایی کارگاه‌ها و عنوان سخنرانی هر کدام از اساتید در روز آینده اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه‌ها می توانند پس از اعلام برنامه از ناحیه کاربری، سخنرانی‌ها و کلاس‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

امیرحسین فصیحی، فرزام ملک‌آرا، محمدمهدی بهفر، امیرحسین عرفانی، حسین حسینیان، آیدین ذوالقدر، هادی اسکندری، متین ایزدی، سید طه رسولی، حسین عزیزی و امیراتابک محمدی از استادان و سخنرانان در اولین جشنواره بازی های مستقل تهران هستند.

نخستین جشنواره بازی‌های مستقل تهران ۲۷ بهمن تا اول اسفند برگزار می‌شود.

کد مطلب 2468113

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