به گزارش خبرگزاری مهر، منتخب استادان ایرانی در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازی رایانه‌ای در جشنواره بازی‌های مستقل برای علاقه‌مندان سخنرانی و کارگاه برگزار می‌کنند.

بر این اساس، دبیرخانه اولین جشنواره بازی‌های مستقل تهران اسامی استادان در حوزه‌های مختلف مرتبط با بازی را اعلام کرد و همچنین برنامه نهایی کارگاه‌ها و عنوان سخنرانی هر کدام از اساتید در روز آینده اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه‌ها می توانند پس از اعلام برنامه از ناحیه کاربری، سخنرانی‌ها و کلاس‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

امیرحسین فصیحی، فرزام ملک‌آرا، محمدمهدی بهفر، امیرحسین عرفانی، حسین حسینیان، آیدین ذوالقدر، هادی اسکندری، متین ایزدی، سید طه رسولی، حسین عزیزی و امیراتابک محمدی از استادان و سخنرانان در اولین جشنواره بازی های مستقل تهران هستند.

نخستین جشنواره بازی‌های مستقل تهران ۲۷ بهمن تا اول اسفند برگزار می‌شود.