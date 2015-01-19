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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰

صفر پور مطرح كرد:

اجرای بيش از 870 برنامه ورزشی در دانشگاه علوم پزشكی

اجرای بيش از 870 برنامه ورزشی در دانشگاه علوم پزشكی

شيراز - مدير كل تربيت بدنی دانشگاه علوم پزشكی شيراز گفت: از ابتدای امسال تاكنون بيش از 870 مسابقه ورزشی در استان توسط علوم پزشکی شیراز برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر صفرپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر اهمیت دادن به موضوع ورزش در بین كاركنان ودانشجویان پزشكی فارس بیان كرد: در این دانشگاه روزی بدون ورزش برای تمامی فعالان این دانشگاه آغاز نشده و این بیانگر آن است كه بر اساس سیاست های وزراتخانه و دانشگاه علوم پزشكی شیراز دنبال كرده ایم و تلاش داریم برنامه های ورزشی این دانشگاه را افزایش بدهیم.

وی با بیان اینكه دانشجویان وكاركنان دانشگاه علوم پزشكی شیراز همواره در مسابقات كشوری وبین المللی حضور چشمگیری دارند افزود: امروزه دانشگاه علوم پزشكی شیراز همانند دیگر موفقیت های خود در زمینه علمی در كشور رتبه های نخست قرار دارد و پیش بینی می شود بتوانیم در سایر رشته های ورزشی در بین دانشگاه های كشور در رتبه های نخست قرار بگیریم.

صفرپور تجلیل از مدال آوران المپیاد كاروان ورزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی وافتتاح سه طرح عمرانی ورزشی در ایام دهه فجر را مهمترین برنامه های این اداره دانست و اعلام كرد: در تلاش هستیم در كنار سایر برنامه های اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشكی تجلیل از مدال آوران و افتتاح سه پرو‍ژه عمرانی ورزشی با اعتبار 500 میلیون تومان بتوانیم سرانه ورزشی دانشگاه علوم پزشكی را افزایش دهیم.

کد مطلب 2468114

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