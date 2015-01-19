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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

اسماعیلی:

دستگاههای متولی از رسانه ها حمایت کنند

دستگاههای متولی از رسانه ها حمایت کنند

زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههای متولی باید از رسانه ها حمایت کنند چرا که رسانه ها در اعتلای همه جانبه جامعه نقش بسیار بسزایی دارند.

محمد اسماعیلی ظهر دوشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر افزود: رسانه ها با اطلاع رسانی و انتقال مشکلات مردم به مدیران باید مورد حمایت دستگاههای متولی قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: رسانه ها اخبار و اطلاعات واقعی را در اختیار مردم قرار می دهند و وظیفه خطیری را بر عهده دارند چرا که چیزی را واقعیت است رسانه ها آن را به مردم اطلاع رسانی می کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخبار و گزارشهای خبرگزاری مهر را رصد می کنم افزود: خبرگزاری مهر مطالب و وقایع را به صورت دقیق و  آن طور که اتفاق افتاده در اختیار مخاطب قرار می دهد و در این میان رسالت رسانه ها باید این  چنین باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: خبرگزاری صادقانه اخبار را منعکس می کند و این یک ویژگی بارز خبرگزاری مهر است.

وی در ادامه به بحث فرهنگی در جامعه اشاره کرد و گفت: وضعیت فرهنگی در حد انتظار نیست و باید توجه به بحث فرهنگی در دستور کار دستگاههای متولی و مسئولین قرار گیرد.

کد مطلب 2468115

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