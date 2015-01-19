دستگاههای متولی از رسانه ها حمایت کنند

محمد اسماعیلی ظهر دوشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر افزود: رسانه ها با اطلاع رسانی و انتقال مشکلات مردم به مدیران باید مورد حمایت دستگاههای متولی قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: رسانه ها اخبار و اطلاعات واقعی را در اختیار مردم قرار می دهند و وظیفه خطیری را بر عهده دارند چرا که چیزی را واقعیت است رسانه ها آن را به مردم اطلاع رسانی می کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخبار و گزارشهای خبرگزاری مهر را رصد می کنم افزود: خبرگزاری مهر مطالب و وقایع را به صورت دقیق و آن طور که اتفاق افتاده در اختیار مخاطب قرار می دهد و در این میان رسالت رسانه ها باید این چنین باشد.

اسماعیلی تصریح کرد: خبرگزاری صادقانه اخبار را منعکس می کند و این یک ویژگی بارز خبرگزاری مهر است.

وی در ادامه به بحث فرهنگی در جامعه اشاره کرد و گفت: وضعیت فرهنگی در حد انتظار نیست و باید توجه به بحث فرهنگی در دستور کار دستگاههای متولی و مسئولین قرار گیرد.