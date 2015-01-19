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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

ثبت بيش از 490 ژن قارچی در بانک ژن جهانی توسط محقق ایرانی

ثبت بيش از 490 ژن قارچی در بانک ژن جهانی توسط محقق ایرانی

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و با همکاري دانشگاههاي بين المللي 498 ژن قارچي را در بانک جهاني ژن به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژن هاي قارچي به همت دکتر محمد جواد نجف زاده عضو هيات علمي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و با همکاري محققاني از هلند، برزيل و چين شناسايي و در بانک ژن بین المللی آمریکا (NCBI) به ثبت رسيده است.

نجف زاده محقق برگزيده جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد:‌ با شناسايي اين قارچها و مخزن بيماري و اتخاذ روش مناسب درماني مي توان بيمار را سريعتر به شرايط عادي زندگي بازگرداند.

نجف زاده تاکید کرد: همکاري با دانشگاههاي کشورهاي ديگر که از 5 سال پيش آغاز شده است و به اين شکل است که نمونه هاي قارچي که از منبع عفونت و يا بيماران دريافت شده است براي اين گروه ارسال و مراحل تحقيقاتي آناليز و مولکولي بر روي آنها انجام مي شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطر نشان کرد: در سال 2013، 13 مقاله ISI با ضريب تاثير ميانگين 2 به بالا با همکاري محققاني از ديگر دانشگاههاي جهان در زمینه های تشخیص های سریع با روش های مولکولی، تست حساسیت دارویی و فیلوژنتیک به چاپ رسيده است.

کد مطلب 2468118
زهره بال

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