ذخایر معدنی مکشوفه در سیستان و بلوچستان ۳۰۰ در صد رشد داشت

داوود شهرکی در گفتگو با مهر بیان داشت: میانگین تعداد گواهی کشف طی ۳۰ سال گذشته و تا سال ۸۷ تنها ۸ فقره و میانگین ذخایر کشف شده ۱۹ و نیم میلیون تن بوده است که میانگین گواهی کشف صادره در طی ۵ سال اخیر به ۲۱ فقره و میانگین ذخیره کشف‌شده به ۸۳ میلیون تن افزایش داشته است.

وی بیان داشت: در طی ۵ سال اخیر با توجه به بستر سازی مناسب برای فعالیت های معدنی از نظر میانگین تعداد گواهی کشف ۶۰۰ درصد و از نظر میانگین ذخایر کشف‌شده معادل ۳۰۰ درصد نسبت به ۳۰ سال قبل رشد داشتیم.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در بخش ذخایر فلزی تا پایان سال ۸۷ کمتر از ۲۰ میلیون تن شناسایی شده بود که این میزان در حال حاضر به ۲۵۰ میلیون تن رسیده است که نشان از رشد یک هزار ۱۰۰ درصد ی دارد.

وی ذخایر فلزی استان را شامل مس، تیتانیوم، آهن، طلا، منگنز و نیکل عنوان کرد و افزود: روند فعالیت‌های معدنی و رشد فزاینده شاخص‌های بخش معدن استان نسبت به سال‌های گذشته و ارتقای جایگاه معادن استان نسبت به کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند به عنوان محور توسعه استان قلمداد شود.

وی افزود: بستر فعالیت اکتشافی و نتایج به دست آمده بسیاری از سازمان‌های تخصصی وابسته به دولت برای حضور در سیستان و بلوچستان و سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف را ترغیب کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران در ۴۰ هزار کیلومتر مربع و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حدود ۱۵ هزار کیلومتر مربع اکتشاف را آغاز کرده و سایر صنایع بزرگ از جمله شرکت صدر تامین، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت خدمات اکتشافی، شرکت صبا میهن و چندین شرکت معدنی بزرگ دیگر مقدمات اکتشاف در بخش‌های وسیعی از استان را در کنار فعالیت بخش خصوصی شروع کرده‌اند.

شهرکی یاداور شد: این استراتژی نشان‌دهنده فراهم‌شدن زمینه مساعد برای احداث صنایع معدنی بزرگ در استان است و می تواند نویدبخش توسعه باشد.