ایران گل برتری را در دقیقه 90 به ثمر رساند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، سومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا برابر امارات که تعیین کننده تیم صدرنشین گروه سوم این دوره از مسابقات است، از ساعت 12:30 دقیقه امروز در ورزشگاه سانکروپ شهر بریزبین استرالیا آغاز شد که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، خسرو حیدری(63 اشکان دژاگه) مهرداد پولادی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، سروش رفیعی، علیرضا جهانبخش(58 وریا غفوری) و سردار آزمون(72 رضا قوچان نژاد) به میدان رفت.

ترکیب ایران نسبت به دیدار با قطر با 4 تغییر روبرو شد که خسرو حیدری، علیرضا جهانبخش، وحید امیری و سروش رفیعی به جای وریا غفوری، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی و مسعود شجاعی وارد زمین مسابقه شدند.

* دقیقه 2: بازی با حملات ایران آغاز شد و سردار آزمون روی پاس ارسالی خسرو حیدری روانه دروازه حریف شد که توپ در موقعیت آفساید به وی رسید.

* دقیقه 4 : ارسال مهرداد پولادی از جناح چپ توسط مدافعان امارات بازگردانده شد و سردار آزمون نتوانست صاحب توپ شود.

* دقیقه 5 : بازیکنان امارات در اولین حمله خود توسط خمیس اسماعیل شوت محکمی را به سمت دروازه ایران زدند که از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 7 : بازیکنان ایران به دنبال حفظ توپ و نزدیک شدن به دروازه امارات بودند اما دفاع حریف اجازه این کار را به آنها ندادند.

* دقیقه 10 : اماراتی ها رفته رفته خود را به دروازه ایران نزدیک کردند و صاحب یک ضربه کرنر شدند اما نتوانستند از این ضربه سودی ببرند.

* دقیقه 13 : اماراتی ها در پنج دقیقه سوم بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند و حملاتی را روی دروازه پی ریزی کردند.

* دقیقه 15 : پاس عمقی وحید امیری به سردار آزمون رسید اما او و دروازه بان امارات همزمان به توپ رسیدند و به دنبال برخوردی که صورت گرفت داور خطای آزمون را گرفت.

* دقیقه 16 : وحید امیری با نفوذ از جناح چپ توپ را برای سردار آزمون فرستاد که ضربه این بازیکن با برخورد به مدافعان حریف به بیرون رفت. ضربه کرنر را هم تیموریان ارسال کرد که پروعلی گنجی نتوانست از آن استفاده کند.

* دقیقه 18 : تیم ملی ایران در ادامه حملاتش صاحب یک موقعیت دیگر شد که بازهم ارسال امیری روی دروازه را سردار آزمون به سمت دروازه زد که توپ را دروازه بان حریف گرفت.

* دقیقه 22 : پس از چند حمله ایران ، اماراتی ها تلاش کردند خود را به دروازه حریف نزدیک کنند.

* دقیقه 25: با اینکه تیم ایران برتر از حریف عمل کرد اما هنوز دو تیم صاحب موقعیت خطرناکی نشدند.

* دقیقه 27 : ولید عباس به خاطر خطایی که روی علیرضا جهانبخش انجام داد از داور ژاپنی کارت زرد دریافت کرد.

* دقیقه 29 : اماراتی ها صاحب یک ضربه کرنر شدند که این ضربه با دخالت مدافعان ایران مجددا به کرنر رفت. ضربه دوم را مدافعان کشورمان دفع کردند اما در برگشت مهاجم حریف با دریبل چند بازیکن دروازه ایران را تهدید کرد.

* دقیقه 35 : امارات صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که مدافعان ایران این توپ را دفع کردند اما در ادامه جواد نکونام پشت محوطه جریمه مرتکب خطا شد و اخطار گرفت.

* دقیقه 36 : اماراتی ها صاحب یک موقعیت خوب پشت محوطه جریمه شدند که این ضربه ایستگاهی را احمد خلیل زد و با برخورد به مدافعان ایران از منطقه خطر دور شد.

* دقیقه 40 : بازیکنان حریف همچنان بر توپ و میدان سوار بودند و از نظر آماری و تعداد پاس ها سرتر از ایران بودند.

* دقیقه 43 : امارات تیم برتر میدان بود و صاحب یک موقعیت خوب شد که توپ آنها از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 45 : ایران صاحب دو کرنر پیاپی شد که یکی از آنها با ضربه سر سردار آزمون و برخورد به مدافعان به کرنر رفت. در ادامه بازهم ایران صاحب فرصت شد اما نتوانست از این موقعیت ها استفاده کند.

* در وقت های اضافه نیمه اول سردار آزمون به خاطر خطایی که روی بازیکن حریف انجام داد کارت زرد دریافت کرد.

* نیمه دوم با حملات جسته و گریخته دو تیم آغاز شد که اماراتی ها بیشتر از حریف توپ را به گردش در آوردند.

* دقیقه 55 : اماراتی ها با صبر و حوصله توپ را در میانه میدان در اختیار داشتند و عجله ای برای رسیدن به گل نداشتند.

* دقیقه 58 : وریا غفوری که در دو بازی اول فیکس بود به جای علیرضا جهانبخش وارد زمین شد.

* دقیقه 59 : ایران صاحب دو ضربه کرنر شد اما نتوانست از این ضربات نفعی ببرد.

* دقیقه 63 : دومین تعویض تیم ملی ایران انجام شد و اشکان دژاگه جانشین خسرو حیدری شد. او در اولین موقعیتش ایران را صاحب یک ضربه کرنر کرد.

* دقیقه 65 : مهرداد پولادی به خاطر خطایی که روی بازیکن امارات انجام داد از داور ژاپنی کارت زرد دریافت کرد.

* دقیقه 69 : امارات در این دقایق تیم برتر میدان بود و حملاتی را دروی دروازه حریف ایجاد کرد اما صاحب موقعیت خطرناکی نشد.

* دقیقه 72 : رضا قوچان نژاد به جای سردار آزمون وارد زمین شد تا سومین تعویض ایران هم صورت بگیرد.

* دقیقه 76 : امارات صاحب یک ضربه ایستگاهی شد اما توپ ارسالی از بالای دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 79 : «عمر عبدالرحمن» که بهترین بازیکن امارات بود با پاسی عمقی مهاجم این تیم را در موقعیت شوت قرار داد اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 82 : شوت محکم آندرانیک تیموریان پس از برخورد با مدافع حریف راهی کرنر شد.

* دقیقه 84: ایران صاحب دو ضربه کرنر شد اما نتوانست از این دو ضربه نفعی ببرد.

* دقیقه 90 : ایران در دقایق پایانی تیم برتر میدان بود و توانست توسط رضا قوچان نژاد به گل برتری دست پیدا کند.