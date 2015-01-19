۱۰۰۰ پرونده برای متخلفان زیست محیطی لرستان تشکیل شد

مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امسال هزار و ۹۰ پرونده تخلفاتی برای متخلفان زیست محیطی استان لرستان تشکیل شده است.

وی بیان داشت: این پرونده های تخلفاتی در حوزه های مختلف آتش سوزی، شکار، زنده گیری پرندگان، شکار غیر مجاز، سلاح غیر مجاز و ... بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه تا کنون از این تعداد پرونده تخلفاتی ۳۱۴ مورد مختومه شده است گفت: ما بقی نیز در حال بررسی و پیگیری هستند.

مهرداد فتحی بیرانوند به ارزش ریالی پرونده های تخلفاتی حوزه محیط زیست استان اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی پرونده های تشکل شده تخلفاتی این حوزه دو میلیارد و ۲۰۲ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال بوده است.

وی افزود: از این میزان تا کنون ۷۷۹ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال وصول شده است.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه از مجموع کل پرونده های تخلفاتی زیست محیطی استان ۲۲۴ مورد مربوط به صید غیر مجاز آبزیان بوده است تصریح کرد: ۳۲ مورد مربوط به شکار غیر مجاز پرندگان، ۲۱ مورد شکار غیر مجاز پستانداران، ۱۵ مورد سلاح غیر مجاز، ۱۶۱ مورد سلاح مجاز، و ... بوده است.