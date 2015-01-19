منعی برای اعزام هیات تجاری به آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه آنگونه که شاخصها نشان می دهد، نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران با افزایش مواجه بوده و آنچه که پیام رونق تازه در اقتصاد ایران هم هست، در دو فصل متوالی نشانگر رشد اقتصادی است که ایران توانسته است در کلانهای اقتصاد آن را تجربه کند.
وی افزود: رشد متوالی اقتصاد ایران در دو فصل نشانگر آن است که ایران میتواند حرکت جذب سرمایه گذاران را آغاز کرده و برای آنها برنامه ریزی جدی کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: در داخل ایران نیز سرمایههای سرگردان زیادی وجود دارند که از بازاری به بازار دیگر میغلتند و گاهی افزایش قیمت ایجاد میکنند در حالی که اگر حس اعتماد به سرمایهگذاری وجود داشته باشد، این سرمایهها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل میشود.
به گفته نهاوندیان، برای سرمایه گذاران خارجی نیز از این باب که در منطقه و اقتصاد جهانی ایران ویژگی های شاخص و سودآوری دارد، به نظر می رسد سرمایه گذاری جذاب باشد که می تواند جذب آنها مکمل خوبی برای سرمایه گذاران داخلی بوده تا با یک دیپلماسی فعال زمینه همکاری های اقتصادی با دنیا فراهم شود.
وی اظهار داشت: حرکت مهم در این زمینه بهبود محیط کسب و کار است که یکی از آسیبهایی به شمار می رود که در گذشته رنج بسیاری از آن دیده ایم؛ به این معنا که تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک شبه آفت اقتصاد ایران بود، اما در سیاست های جدید دولت تاکید بر ثبات در سیاستها به چشم می خورد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اعزام یک هیات بزرگ تجاری از سوی ایران به کشور آمریکا، این مطلب را تایید یا تکذیب نکرد و در پاسخ گفت: به هر حال سیاست ایران همواره گسترش همکاریهای اقتصادی بوده است تا بتواند با همه محدودیتها و تحریمهایی که برای مشارکت سالم در پروژه های سرمایه گذاری محدودیت ایجاد می کند، مقابله کند.
نهاوندیان ادامه داد: اینکه بخش خصوصی کشور مراودات خود را افزایش دهد، منعی در گذشته و حال پیش روی آن نبوده است اما تبعا در فضای جدید در سایه مناسبات سیاسی می تواند چنین روابطی نیز شکل گیرد.
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