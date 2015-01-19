۲۵ کارگاه تولید زغال متخلف در اردبیل تعطیل شد/فعالیت ایستگاه سنجش آلو

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: برخی کارگاه های تولید زغال بدون مجوز و استعلام محیط زیست فعالیت خود را در استان آغاز کرده اند.

وی افزود: علاوه بر این استقرار در فضای نامناسب موجب شده است فعالیت کارگاه ها تاثیرات منفی در وضعیت زیست محیطی محل استقرار به دنبال داشته باشد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان از تعطیلی ۲۵ کارگاه از ابتدای امسال خبر داد و گفت: مقرر شده فعالیت مجدد این کارگاه ها منوط به اخذ مجوز از سازمان صنعت و معدن باشد.

به گفته موسوی دو کارگاه توانسته اند سیستم سنجش آلایندگی را نصب کنند و با فعالیت آن ها موافقت شده و پس از این نیز فعالیت ها بر همین اساس خواهد بود.

وی در عین حال به ضرورت دریافت استعلام از محیط زیست برای تداوم فعالیت خبر داد و گفت: نصب سیستم های سنجش آلایندگی حتی در واحدهای صنعتی نیز اجباری شده است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان وضعیت فعالیت واحد صنعتی سیمان را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: این واحد صنعتی تا سال ۹۲ به دلیل عدم نصب تجهیزات فیلتر با توجه به تحریم ها به عنوان یک واحد آلاینده بود.

موسوی افزود: در حال حاضر نه تنها سیستم نصب شده بلکه پایش آن لاین خروجی کارخانه قابل رصد است و از طریق خود اظهاری با تائید آزمایشگاه های متخصص وضعیت خروجی پایش می شود.

وی وضعیت سلامت هوای استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مشکلی در خصوص آلودگی هوای استان نداریم و فقط در مراکز شهری تاحدودی آلودگی مشاهده می شود که نگران کننده نیست.

این مسئول با اذعان به وجود کانون های آلودگی هوا ادامه داد: ریزگرد ها و ذرات در فصول بادهای شدید و غیر کاشت زمینه ساز آلودگی هوا می شود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چرایی عدم فعال سازی تابلوی سنجش آلودگی هوای اردبیل گفت: ایستگاه تابت سنجش آلودگی هوا در استان نصب شده و خروجی آن به صورت آن لاین قابل پایش است.

وی افزود: با این وجود ارتباط فنی تابلو و ایستگاه برقرار نیست و به دلیل محدودیت اعتباری و اینکه از اعتبارات استانی در نصب تابلو حمایت نداشتیم تاکنون موفق به برقراری این ارتباط نشدیم.

موسوی تصریح کرد: از طریق ایستگاه ثابت در چهار پارامتر وضعیت آلودگی هوا پایش می شود و نتایج نشان می دهد سلامت مطلوبی در وضعیت هوای استان حاکم است.