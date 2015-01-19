به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نهمین جشنواره شعر فجر صبح امروز با حضور اسماعیل امینی دبیر علمی جشنواره و مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی در محل این بنیاد برگزار شد.

در ابتدای نشست خبری اسماعیل امینی با تسلیت درگذشت مرحوم مشفق کاشانی اظهار داشت: آقای مشفق معلم چند نسل از شاعران ما بودند و از نزدیک به عنوان یک پدر معنوی با آنها رفتار کردند. خود من در 35 سال گذشته به عنوان یک استاد از ایشان استفاده می‌کردم و از دانش‌شان بهره می‌گرفتم.

امینی ادامه داد: ایشان احاطه بسیار زیادی به ادبیات داشت که این احاطه هم از نظر ذوق ادبی و هم از منظر به روز بودن اطلاعاتشان قابل توجه بودند. از طرف دیگر مرحوم مشفق از نظر اخلاقی هم شخصیتی بی‌بدیل بودند و هر کسی که دقایقی با ایشان بوده باشد متوجه کرامت و روح بزرگ او خواهد بود.

تدوین آیین‌نامه علمی جشنواره

امینی در ادامه با اشاره به نهمین جشنواره شعر فجر گفت: علت اینکه تاکنون کمتر راجع به این جشنواره صحبت کرده بودم این بود که باید هیات علمی تشکیل و آیین‌نامه جشنواره مصوب می‌شد البته ما در این مدت جلسات مشورتی متعددی را با اهالی ادبیات و دبیران دوره‌های قبل جشنواره برگزار کردیم تا از تکرار تجربیات ناموفق گذشته خودداری شود و از طرف دیگر نظرات افرادی که صاحب‌نظر و صاحب‌قلم در حوزه شعر به شمار می‌روند را به دست بیاوریم که حاصلش نیز تدوین آیین‌نامه علمی جشنواره شد.

امینی ادامه داد: جشنواره امسال در بخش رقابتی تنها به داوری کتاب‌های منتشر شده در سال 1392 می‌پردازد. ما امسال تمامی کتاب‌های دارای مجوز و منتشر شده در سال 92 را در قالب 3 بخش کتاب شعر بزرگسال، کتاب شعر کودک و نوجوان و کتاب‌هایی درباره شعر داوری خواهیم کرد و بخش داوری اشعار به صورت جداگانه در جشنواره نخواهیم داشت.

وی افزود: برگزاری محافل شعری برای شعرخوانی شاعران شناخته‌شده، خلاق و جریان‌ساز نیز در دستور کار ما قرار گرفته است که همه حاضران در این بخش از طرف هیات علمی و براساس مشورت با شاعران انتخاب خواهند شد امیدواریم که بتوانیم در این بخش در شهرهای مختلف کشور جلسات شعرخوانی داشته باشیم در عین حال مشغول رایزنی به منظور برگزاری نشست‌های شعرخوانی در چند کشور دیگر نیز هستیم و در صورت فراهم شدن این امکان به صورت مجزا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از این پس اجرای جشنواره موکول به نظر یک فرد نیست

دبیر علمی نهمین جشنواره شعر فکر در ادامه اظهار داشت: امسال شورای سیاست‌گذاری جشنواره شعر فجر که یک شورای پرشمار نیز بود به یک هیات علمی 9 نفره چه از نظر هنری و سابقه کار صالح هستند تغییر یافتند که امیدواریم بتوانند به برگزاری مطلوب جشنواره کمک کنند. همچنین این شورا با تصویر آیین‌نامه علمی جشنواره بستری را فراهم کرده است تا از این پس اجرای جشنواره موکول به نظر یک فرد مشخص نباشد.

در بخش دیگری از این نشست خبری اسماعیل امینی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره شعار امسال جشنواره اظهار داشت: امسال جشنواره شعر فجر شعار ندارد. من روی خوشی به شعار ندارم و به نظرم بدون شعار برگزار شدن جشنواره بهتر است.

جشنواره نهم مهمان خارجی ندارد

امینی همچنین در پاسخ به سوال دیگری افزود: جشنواره شعر فجر در دوره نهم مهمانی از خارج از ایران ندارد اما همانطور که گفتم ممکن است شاعرانی از ایران به خارج از کشور سفر کنند.

وی همچنین درباره انتشار فراخوان جشنواره نیز گفت: فراخوان شیوه اصلی جمع‌آوری آثار نیست و با توجه به اینکه ما تصمیم داریم تنها در بخش کتاب به داوری بپردازیم فراخوان به معنای گذشته کارکردی ندارد ما از همه ناشران و شاعران می‌خواهیم تا آثار خود را که سال گذشته منتشر شده به جشنواره ارسال کنند.

یکی دیگر از سوالاتی که از امینی به صورت متعدد پرسیده شد درباره رویکرد سال گذشته جشنواره به مقوله چندصدایی بودن و دعوت از شاعران با طیف‌های فکری مختلف به جشنواره بود. امینی در این زمینه اظهار داشت: شرط شرکت در جشنواره شعر فجر همسو بودن با جشنواره نیست هر کسی که شاعر است و شعر ارزشمند قابل ارائه دارد امکان دعوت شدن به جشنواره را دارد.

از سیاست کاملا بی‌بهره‌ام

امینی افزود: اما این دعوت از سوی شورای علمی جشنواره صورت می‌گیرد ما چند صدایی را اگر به معنای ادبی‌اش مدنظر باشد قبول داریم اما اگر منظورتان از چند صدایی، چندصدایی سیاسی است باید بگویم که من از سیاست کاملا بی‌بهره‌ام به اعتقاد من سیاست به اندازه فرهنگ ارزش ندارد هرچند که برای اهل سیاست هم فرهنگ اهمیتی ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد رویکرد داوری شفاف در جشنواره که در سال گذشته درباره آن اطلاع‌رسانی شده بود نیز گفت: گمان می‌کنید داوری در یک اتاق شیشه‌ای خوب بود؟ به نظر شما آیا یک استاد دانشگاه می‌تواند ورقه امتحانی او را در جلوی چشمش تصحیح کند؟ اینکه گفته شود ما معیارهای داوری را بگوییم و دلایل کنار رفتن برخی از آثار از مراحل مختلف داوری را بگوییم یک بحث است اما حاشیه‌سازی‌هایی از این جنس که در یک سایت هر روز نوشته شود فلان اثر چه رتبه‌ای آورده است و در چه جایگاهی برای کسب مقام برتر قرار دارد به نظر من تنها کار عده‌ای فرد بیکار است که پای کامپیوتر نشسته‌اند.

دبیر جشنواره نهم شعر فجر ادامه داد: آنها اساتید ادبیات نیستند و نمی‌دانند که افراد صاحب‌قلم و شاعران پیشکسوت به محض آنکه با چنین رویکردهایی مواجه شوند پایشان را از جشنواره کنار می‌کشند و جشنواره می‌ماند تنها برای یکسری جوان بیکار حاشیه‌ساز. این اتفاق به نظر من به ضرر ادبیات است.

خط قرمزهای ما در جشنواره فرهنگی است

امینی تصریح کرد: چارچوب ما و خط قرمز ما در جشنواره فرهنگی است. ما به هزار سال شعر فارسی نگاه می‌کنیم کاری به سیاست نداریم اینکه شاعری گرایش سیاسی دارد یا ندارد یک نکته است اما اینکه آن گرایش دارای اهمیت است یا خیر نکته دیگری است.

وی ادامه داد: من به‌عنوان دبیر جشنواره معیارم ادبیات است نه سیاست. در کلاس‌های دانشگاه هم شعر درس می‌دهم نه سیاست اما متاسفانه این روزها سیاست حتی به روی دوستی‌های ما هم سایه انداخته است. شاید من با شاعری دوست باشم که عقاید سیاسی‌اش با من متفاوت باشد اما دوستی من با شاعر است نه با یک معتقد به جناح سیاسی چپ و راست. معیار من ادبیات و فرهنگ است و بر مبنای همین معیار اعلام می‌کنم هیچ کتابی از چرخه داوری‌های جشنواره امسال کنار گذاشته نخواهد شد.

دبیر جشنواره نهم شعر فجر در پایان تصریح کرد: در چرخه داوری‌های امسال تمامی اعضای علمی، هیات داوران و حتی عوامل اجرایی کتابشان در معرض داوری قرار نخواهد گرفت.