به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حقی در نشست خبری که قبل از ظهر دوشنبه به مناسبت کتاب سال حوزه در انجمن علمی حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه امسال شانزدهمین همایش کتاب سال حوزه است، اظهار داشت: همایش کتاب سال حوزه در حقیقت تجلی رهاوردهای علمی مکتوب حوزویان در طول یکسال است

وی ادامه داد: کارهای مقدماتی شانزدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه به پایان رسیده و در آستانه اجلاس عمومی آن هستیم.

دبیر همایش کتاب سال حوزه افزود: امسال ۸۵۵ اثر با فراخوان همایش به دبیرخانه رسید که ۷۵ اثر پایان نامه سطح چهار حوزوی بود؛ علاوه بر کتب، پایان نامه‌های سطح چهار حوزه هم می‌توانند شرکت کنند.

حجت الاسلام حقی با بیان اینکه ۲۵۰ اثر از مرحله ارزیابی‌های اولیه داوران عبور کردند و در گروه‌های ۱۶ گانه علمی دسته بندی شدند، گفت: هر گروه علمی هیئت داوری سه تا پنج نفر از متخصصان آن رشته را دارد.

آثاری که از نظر کیفی واجد شرایط باشند وارد مرحله اصلی همایش شوند

وی با بیان اینکه آثاری که از نظر کیفی واجد شرایط باشند، وارد مرحله اصلی همایش می‌شوند، عنوان کرد: در مرحله اصلی رقابت‌ها این ۲۵۰ اثرمورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت؛ هر اثر ۲ تا چهار بار بررسی شد و مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفت که این ارزیابی چهار ماه طول کشید.

دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: ۲۵۰ نفر داور با ما همکاری کردند و مجموع زحمات بررسی‌های داوران روی میز هیئت داوری قرار گرفت و آثاری که کاندیدا شدند برای آثار منتخب به شورای علمی همایش معرفی شدند.

حجت الاسلام حقی با اشاره به اینکه در مجموع ۳۷ اثر به عنوان کاندیدا در اختیار شورای علمی همایش قرار گرفت، تصریح کرد: سپس در این بررسی‌ها معلوم می‌شود که کدام اثر برتر خواهد شد.

وی ابراز کرد: در بررسی‌های صورت گرفته آثار برگزیده ۷ اثر انتخاب شد، ۱۲ اثر شایسته تقدیر، و ۱۷ اثر هم از آنها تحسین خواهد شد.

دبیر همایش کتاب سال حوزه اظهار داشت: از بین ۸۰۰ ناشر از ۴ ناشر برگزیده هم تقدیر به عمل خواهد آمد.

حجت الاسلام حقی گفت: در این همایش تقدیر از شخصیت‌های علمی حوزوی که سابقه طولانی در تألیف دارند صورت می‌گیرد.

دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: یک نمایشگاه هم برگزار می‌شود که مجموع آثار منتخب و برگزیده به معرض دید گذاشته خواهد شد.

پژوهش‌های ما مبتنی بر نیاز سنجی جامعه نیست

حجت الاسلام حقی بیان کرد: متاسفانه امروز پژوهش‌های ما مبتنی بر نیاز سنجی جامعه نیست وچند سالی است که معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه در حوزه‌های مختلف دانش دینی کارهای نیاز سنجی انجام می‌دهد.

وی عنوان کرد: در پنج حوزه که فعالیت نیاز سنجی صورت گرفته پنج سند در قالب پنج کتاب اولویت‌های پژوهشی تفسیر و علوم قرآن، دین و روانشناسی، ادبیات داشتانی در حوزه دین، اقتصاد دینی و نیاز تعلیم و تربیت در حوزه علمیه منتشر خواهد شد.

دبیر همایش کتاب سال حوزه اضافه کرد: به از همایش تجلیل از مجموع آثار برگزیده یک اجلاس خصوصی با برگزیدگان برگزار می شود که با مشکلات این پژوهشگران آشنا شویم.

حجت الاسلام حقی در پایان گفت: همایش کتاب سال محل رقابت فرهیختگان حوزه هست و نو قلمان در همایش علامه حلی شرکت خواهند کرد؛ این همایش دوم بهمن‌ماه در مدرسه امام خمینی(ره) ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.