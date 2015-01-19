70 كيلوگرم مواد مخدر در دامغان كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سيد علي اكبر ميري صبح دوشنبه در نشستي با حضور فرماندار و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان دامغان در محل فرمانداري اين شهرستان اظهار داشت: طی ۹ ماهه گذشته از ابتدای سالجاری ۴۹ كيلوگرم ترياك و ۲۱ کیلوگرم مواد صنعتي مانند شيشه و هروئين در شهرستان کشف شد و ۱۷۹ نفر از عاملان توليد و توزيع مواد مخدر نيز دستگير شدند كه ۹ نفر از آنان زن هستند.

وی يكي از وظايف نيروي انتظامي را مبارزه با بلاي خانمانسوز اعتياد و عاملان توليد و توزيع مواد مخدر در سطح جامعه دانست و گفت: این نیرو در این راستا از هيچ كوششي فروگزار نخواهد بود.

عضو كميسيون مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: تاكنون بيش از سه هزار نفر از نيروي هاي خدوم نیروی انتظامي در راه مبارزه با سوداگران مرگ به درجه رفيع شهادت نائل آمدند و امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت همكاري همه نهادها براي مقابله و مبارزه با اين آسيب اجتماعي احساس مي شود.

ميري با تاکید بر اینکه ترویج استفاده از مواد مخدر بخشي از تهاجم فرهنگي و اجتماعي استكبار بر علیه ملت ایران است افزود: نیروی انتظامی به تنهايي قادر به ريشه كني اين بلاي خانمانسوز نيست و همه بايد در مبارزه با مواد مخدر تلاش كنند.

وی اضافه كرد: ترويج استفاده روز افزون از مواد مخدر به ويژه تغيير الگوي مصرف مواد از ترياك و مخدرهاي سنتي به انواع مواد صنعتي و روانگردان ها و توليد اين مواد نابودگر در كارگاه هاي خانگي و دسترسي آسان به اين مواد؛ همه با برنامه ريزي وسيع دشمنان ملت ايران رخ داده است.

رئيس پليس شهرستان دامغان با اذعان بر اینکه دشمنان ملت ما آينده سازان اين كشور را هدف اصلي خود قرار داده اند و از شيوع اعتياد به عنوان عامل بسياري از ناهنجاري هاي ديگر استفاده مي كنند يادآور شد: رشد گزارش هاي شيوع مصرف مواد مخدر در جوانان زير ۱۸ سال و قشر دانش آموز و دانشجو و پايين آمدن سن اعتياد زنگ خطر بزرگي را به صدا در آورده است.

ميري اظهار داشت: در حال حاضر طبق آمارها مصرف مواد صنعتي در شهرستان دامغان رشد فزاينده اي نداشته و ترياك همچنان بيشترين ميزان مصرف را در بين مواد مخدر به خود اختصاص داده است.

وی تصريح كرد: بسياري از ناهنجاري هاي موجود در جامعه به ويژه رشد آمار طلاق، حاصل مصرف مواد مخدر در سطح جامعه است و تبعات اعتياد تنها به از هم پاشيدن بنيان خانواده ها ختم نمي شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دامغان در خاتمه با بيان اينكه نابودي اعتياد و مبارزه قاطع باسوداگران مرگ نيازمند عزم ملي است گفت: همه ۲۶ دستگاه متولي امور فرهنگ و اقشار مردم بايد در مبارزه با اين بلاي اجتماعي به ميدان بيايند و ياري رسان پليس باشند چون اعتياد بنيان جامعه يعني خانواده ها را متلاشي مي كند.