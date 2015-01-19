نادر مشایخی به شایعات پاسخ داد/ اپرای «ندا» سیاسی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر مشایخی رهبر ارکستر فرهنگی شهر تهران (فیلهارمونیک) درباره ویژگی های این ارکستر گفت: نظم و نظامی که در این ارکستر شاهد هستیم کاملاً جدید و منحصر به فرد است. ضمن اینکه اجرای این برنامه به صورت چرخشی است یعنی نوازندگان جای مشخصی ندارند. این امر به همه نوازندگان امکان این را می دهد تا توانایی خود را در فواصل مختلف نشان دهند. البته یکسری سازها در ارکستر فرهنگی شهر تهران به کار گرفته شده که برای اولین بار است که در ایران استفاده می شود. همچنین سازهای ضربی جدیدی را استفاده کرده ایم که به تازگی خریداری شده اند.



این هنرمند با بیان اینکه ارکستر به معنایی که در قرن نوزدهم بوده دیگر عملی نیست، گفت: مسایل و شرایط اجتماعی مردم نسبت به قرن نوزدهم تغییر کرده است بنابراین می بایست اجرا در این عصر متناسب با فرهنگ جامعه باشد.



رهبر ارکستر فرهنگی شهر تهران از اجرای قطعه «شهیدان خدایی» خبر داد و گفت: شهیدان خدایی جزو اولین قطعاتی است که در مورد انقلاب اسلامی ساخته شده و در آن اهداف انقلاب اسلامی با موسیقی و شعری زیبا طنین انداز می شود. سعی کردیم با اجرای این قطعه یادی از آرمان های انقلاب اسلامی کرده باشیم.



مشایخی درباره شایعات منتسب به او که درباره اتفاقات سال 88 است نیز گفت: من اصلاً آدم سیاسی نیستم و علاقه ای هم به این معقوله ندارم. اپرایی که من در آن سال در خارج از کشور به صحنه بردم داستان نظامی گنجوی بود که به آلمانی نامش را «ندا» گذاشتم و دلیل این نامگذاری هم معنای آن بود. من هر گونه ارتباط این ارکستر که مربوط به نظامی گنجوی است را به شخص خاص یا جریان خاصی را تکذیب می کنم. فیلم این اجرا موجود است و می توان آن را دید. باز هم می گویم که من فرد سیاسی نیستم و مملکت خودم را دوست دارم.



ارکستر فرهنگی شهر تهران به رهبری نادر مشایخی روزهای 29 و 30 دی ماه ساعت 19 در تماشاخانه ایرانشهر برگزار می شود.