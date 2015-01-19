یارانه پرداختی در اردبیل سه برابر درآمد استان است

هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ابتدای امسال پنج هزار و ۶۹ میلیارد ریال یارانه در اردبیل پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال پرداخت یارانه به شش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید، اضافه کرد: این رقم تقریبا سه برابر درآمد استان است.

به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کل درآمد استان تا برج دهم یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال بوده است.

مظفری رقم مصوب درآمد را دو هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تا پایان سال درآمد استان به صورت کامل محقق خواهد شد چرا که در ماه های پایانی سال معمولا با افزایش درآمد مواجه ایم.

وی با تاکید به اینکه یارانه به ۹۷ درصد جمعیت استان پرداخت می شود، ادامه داد: سه درصد باقی مانده یا افرادی هستند که ثبت نام نکرده اند و یا انصراف داده اند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان معتقد است رقم یارانه رقم قابل توجهی است و می توان برنامه ریزی های گسترده ای برای آن تدارک دید.

به گفته مظفری پرداخت یارانه در واقع باید هدفمند باشد و در قانون نیز پرداخت هدفمند مورد تائید است و در حال حاضر دغدغه دولت حذف افرادی است که نیازی به یارانه ندارند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری حذف در یارانه نداریم، اضافه کرد: در عین حال پیشنهادات نحوه حذف در حال بررسی است و با توجه به بار مالی پرداخت آن به دولت ضرورت حذف افراد غیر نیازمند احساس می شود.