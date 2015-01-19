۳۷ مورد بازرسی از نانوایی های خرم آباد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبری پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه بررسی کیفیت نان استان که در دفتر استاندار تشکیل شد به بازرسی های صورت گرفته از خبازی های خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: از ۱۴ تا ۲۷ دی ماه امسال حدود ۳۷ مورد بازرسی از نانوایی های خرم آباد با حضور کارشناسان اداره استاندار صورت گرفته است.

وی افزود: در این ۳۷ مورد بازرسی دو مورد عدم رعایت نوع آرد، سه مورد نمک نامرغوب، چهار مورد کسری وزن و یک مورد جعل نشان استاندارد مشاهده شده است.

مدیرکل استاندارد استان لرستان تعداد واحدهای تولیدی آرد در لرستان را ۱۳ واحد برشمرد و عنوان کرد: از آنجا که آرد مشمول استاندار اجباری است این واحدها تحت پوشش اداره استاندار هستند که از این تعداد ۱۱ کارخانه دارای نشان استاندارد و دو واحد تولیدی دیگر فاقد نشان استاندارد هستند.

قنبری اضافه کرد: شهرستان الیگودرز و ازنا به ترتیب هرکدام دارای پنج و دو واحد تولیدی آرد هستند و شهرستان دورود، کوهدشت و بروجرد نیز هر کدام دارای یک واحد تولیدی آرد هستند که همگی دارای نشان استاندارد بوده ولی در شهرستان دلفان یک واحد تولیدی آرد فاقد نشان استاندارد است که پروانه آن اخیرا به حالت تعلیق درآمد.

وی تعداد واحدهای تولیدی آرد شهرستان خرم آباد را دو واحد برشمرد و افزود: واحد تولیدی آرد ایران عشایر دارای نشان استاندارد و واحد تولیدی آرد امید فاقد نشان استاندارد بوده که به رغم باطل شدن پروانه استاندارد همچنان به تولید آرد مشغول است.

مدیرکل استاندارد استان لرستان به عوامل موثر بر کیفیت نان اشاره کرد و گفت: ماشین آلات پخت یکی از عوامل موثر بر کیفیت پخت نان است که اکثر این ماشین آلات در سطح استان استاندارد نیستند و برای سنجش ترازوها بیشتر خبازی های استان با اداره کل استاندارد همکاری لازم را ندارند.

قنبری با بیان اینکه تا امروز موفق نشده ایم هیچ ترازویی را در سطح استان کالیبره کنیم افزود: کار سنجش ترازوهای واحدهای صنفی استان به بخش خصوصی واگذار شده است که این امر مستلزم پرداخت هزینه هایی از سوی تمامی اصناف به بخش خصوصی است که متاسفانه هیچ واحد صنفی حاضر به پرداخت این هزینه نیست.

وی یادآور شد: تنها صنفی که در زمینه سنجش ترازوهای واحد خود با اداره کل استاندارد همکاری می کنند و هزینه های ناشی از آن را به بخش خصوصی پرداخت می کنند طلافروشی های استان هستند.

مدیرکل استاندارد استان لرستان بیان داشت: مطابق مصوبه وزارت بهداشت بایستی هر شش نانوایی یک مسئول کنترل کیفیت داشته باشند که این موضوع در هیچ جای استان اعمال نشده است و همچنین هرنانوایی بایستی یک ترازودار داشته باشد که این موضوع هم در هیچ نانوایی دیده نمی شود.

قنبری گفت: با توجه به موضوعاتی که در سند ملی نان وجود دارد و توسط سازمان غله تعیین شده اداره کل استاندار می تواند شرکت های بازرسی را مکلف کند که کنترل نان را بر عهده گیرند.

بنابراین گزارش مقرر شد کار سنجش ترازوهای خبازی های استان و پرداخت هرینه های ناشی از آن به اداره کل استاندارد لرستان محول شود و سایر واحدهای صنفی هزینه های کالیبره کردن ترازوهای واحد خود را پرداخت کنند.