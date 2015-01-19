مبلغان از میز خطابه برای ترویج فرهنگ وقف استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر" محمدحسین قربانی" یکی از وظایف اصلی اوقاف را ترویج فرهنگ وقف دانست و افزود : بسیاری از افراد دوست دارند که اموال خود را وقف کنند ولی احتیاج به راهنمایی دارند .

سخنگوی گروه بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این نکته که ترویج فرهنگ وقف بسیار مهم و حساس است خاطرنشان کرد : ترویج فرهنگ قرآنی از کارهای بسیار خوب و ماندگار اوقاف است و صیانت و حفاظت ازموقوفات نیز بسیار مهم است

قربانی با اشاره به وجود۵۳ بقعه متبرکه در این شهرستان، صیانت و حفاظت از موقوفات را از سرفصل های مهم اداره اوقاف دانست و گفت : آستانه‌اشرفیه در ایران به عنوان یک شهر مذهبی شناخته شده است و حضور امام‌زاده ها در این شهرستان نشان از ولایتمداری مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت(ع) دارد و قطعاً باید از این فرصت برای وقف استفاده کرد.