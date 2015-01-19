اسکواش همدان برای نخستین بار در کشور مدال آفرینی کرد

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اولین مدال آفرینی اسکواش همدان اظهار داشت: علیرضا بیات نونهال اسکواش باز همدانی نایب قهرمان مسابقات اسکواش استعداد یابی پسران کشور شد.

وی افزود: در مسابقات کورت اسکواش ورزشگاه حیدری نیا تهران، بیات با شکست تمامی حریفان خود راهی فینال شد اما در فینال حریف آبتین امینی از استان مرکزی نشد و نتیجه را به وی واگذار کرد.

وی عنوان کرد: علیرضا بیات برای نخستین بار توانست برای استان در رشته اسکواش مدال آوری کند و عنوان نایب قهرمانی مسابقات اسکواش استعدادیابی پسران رده سنی زیر ۱۱ سال را به دست آورد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با اشاره به دیگر نماینده همدان در این مسابقات گفت: امیر صالح نصرتی نیز دیگر نماینده استان در رده سنی زیر ۹ سال بود که با شکست برابر حریفان از دست یابی به مدال باز ماند.

شبیری با اشاره به وضعیت این رشته ورزشی در استان همدان بیان کرد: در سال گذشته شاهد رشد ۲۵۰ درصدی ورزشکار در همدان بوده ایم و این افزایش نوید آینده ای روشن را برای این رشته مهیج در پایتخت تاریخ و تمدن ایران دارد.

وی یادآور شد: با توسعه مدارس اسکواش و تربیت بیشتر اسکواش بازان و همچنین در وهله اول اگر امکانات ورزشی این رشته در همدان ساخته شود در آینده ای نزدیک تحولی بزرگ در این رشته ورزشی در همدان اتفاق می افتد.

رئیس هیئت اسکواش استان همدان با بیان اینکه زیرساخت های این رشته در همدان نیازمند تقویت است، گفت: به زودی زمین مینی کورت در شهر همدان ساخته می شود که به طور قطع باعث رشد بیش از پیش این رشته خواهد شد.

شبیری در پایان گفت: همچنین باید بخش خصوصی و سرمایه گذاران نیز به کمک رشته ورزشی اسکواش بیایند چراکه این رشته از ارزان ترین رشته های ورزشی است و نیازمند زیرساخت گران قیمتی نیست.

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