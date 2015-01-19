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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۳

امروز برگزار می شود؛

بیست و چهارمین جلسه هفتگی كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز

بیست و چهارمین جلسه هفتگی كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز

بیست و چهارمین جلسه هفتگی كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز،امروز ۲۹ دی در معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز، بیست و چهارمین جلسه هفتگی كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز، امروز بیست و نهم دی‌ماه در اتاق جلسات معاونت فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

این كمیته به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موسوی هوائی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز و با شركت نماینده ستاد اقامه نماز و با حضور اعضاء كمیته مزبور تشكیل جلسه خواهد داد.

در این نشست چگونگی چاپ و انتشار مقالات برتر بیست و سومین اجلاس سراسری نماز با هدف بهره‌مندی هرچه بهتر حوزویان، دانشگاهیان و پژوهشگران از آثار این اجلاس در راستای تأكیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر اثر بخشی هر چه بیشتر این اجلاس در سطح جامعه، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2468155

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