به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز، بیست و چهارمین جلسه هفتگی كمیته علمی و پژوهشی اجلاس سراسری نماز، امروز بیست و نهم دی‌ماه در اتاق جلسات معاونت فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

این كمیته به ریاست حجت الاسلام و المسلمین موسوی هوائی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و مسئول كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز و با شركت نماینده ستاد اقامه نماز و با حضور اعضاء كمیته مزبور تشكیل جلسه خواهد داد.

در این نشست چگونگی چاپ و انتشار مقالات برتر بیست و سومین اجلاس سراسری نماز با هدف بهره‌مندی هرچه بهتر حوزویان، دانشگاهیان و پژوهشگران از آثار این اجلاس در راستای تأكیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر اثر بخشی هر چه بیشتر این اجلاس در سطح جامعه، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.