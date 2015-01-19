رئیس جدید مركز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ برات علی خاكپور نایب رئیس کمیسیون فنی و عمران و طرح ریزی شهر مشهد برای دومین سال متوالی با كسب ۱۲ رای موافق، ‌ ۱۰ رای مخالف و یك رای ممتنع به عنوان ریاست مركز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شد.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ظهر دوشنبه در پنجاه و یكمین جلسه علنی رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی كه در تالار شورا برگزار شد برات علی خاكپور را به عنوان رئیس مركز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب كردند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با اهمیت مركز پژوهش های شورای اسلامی اظهار داشت: این مركز به عنوان یك جایگاه تصمیم سازی نقش موثری را در زمینه های طرح ها، ‌ لایحه ها و مسائل شهری ایفا می كند.

محسن انتظاری هروی افزود: با توجه به تصویب متن اساسنامه مركز پژوهش های اسلامی شورای شهر مشهد طول مدت مدیریت این مركز یك سال بوده است و با پایان یافتن آن لازم است تا دوباره در خصوص مدیریت این مجموعه اعضای محترم شورای اسلامی شهر رای بدهند.

خاکپور رییس جدید مرکز پژوهش های اسلامی مشهد نیز در نخستین سخنرانی خود در انتخابات جدید بیان داشت: از جمله اهداف این مركز ‌ارتقای کمی و کیفی تحقیقات در شهر مشهد در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری، کمک به ارتقای اثربخشی و کارایی مصوبات شورای اسلامی شهر، کمک به برخورداری شهر از استانداردهای جهانی است.

همچنین در این جلسه تصویب لایحه آیین نامه حمایت از استعداد های درخشان در مناطق كم برخوردار برای اصلاح و بررسی از دستور كار جلسه خارج و مقرر شد تا در دو هفته آینده بعد از تكمیل اصلاحات برای تصویب در صحن علنی جلسه شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شود.