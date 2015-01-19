به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آي‌بي‌ان لايو، پنجمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم «جيپور» با اهداي جايزه يك عمر دستاورد هنري از مجيد مجيدي فيلمساز مشهور ايراني تجليل مي كند.

اين مراسم اول فوريه برگزار مي‌شود.

مجيدي براي ساخت فيلم‌هايي چون «رنگ خدا»، «بچه‌هاي آسمان» ، «باران» و «بيد مجنون» شهرتي جهاني دارد.

پنجمين جشنواره بين المللي فيلم «جيپور» كه به مدت پنج روز برگزار مي‌شود، علاوه بر نمايش فيلم، كارگاه ها و سمينارهايي نيز برگزار مي كند. گفتگو درباره سينماي اورجينال، سينماي آسيا و سينماي جهاني نيز در اين رويداد پيش بيني شده است.

اين اولين باري است كه جشنواره فيلم «جيپور» جايزه يك عمر دستاورد هنري را اهدا مي كند. در اين زمينه ناند كيشور مدير بازار فيلم جشنواره با اعلام اين خبر گفت: اولين جايزه يك عمر دستاورد هنري به فيلمساز برجسته ايراني مجيد مجيدی اهدا مي شود.

وي افزود: مجيدي سنت فيلمسازي و گرامر زبان سينما را بارها تغيير داده و با فيلم «بچه‌هاي آسمان» شهرتي جهاني كسب كرد. فيلم‌هاي خاص او چون «باران»، «بايكوت»، «رنگ خدا»، «بيد مجنون» و خيلي فيلم‌هاي ديگر او كاملا شناخته شده‌اند و او هنوز با همان شدت و حدت فيلم مي سازد.

از سوي ديگر هانو راج مدير و بنيانگذار اين فستيوال نيز گفت اين جشنواره از همان اعتباري در ايران برخوردار است كه در هند.

هر سال فيلم هايی از ايران با مخاطبان بسيار در این جشنواره اكران مي شود و ايران اولين كشوري بود كه به عنوان كشور مهمان در سال 2011 براي اين جشنواره انتخاب شد.

امسال نيز چند فيلم از ايران در اين جشنواره به نمايش در مي آيند كه شامل «امروز»، فيلم مستند «نينجاي ايراني» از مرجان رياحي و «قاعده تصادف» هستند. فيلم «چند مترمكعب عشق» نيز فيلم افتتاحيه اين جشنواره است كه از افغانستان وارد اين جشنواره شده است.

در اين جشنواره همچنين 25 فيلمنامه از 10 كشور در بخش رقابتي فيلمنامه‌نويسي بين المللي با يكديگر رقابت خواهند كرد.