به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان اظهارکرد: برگزاری تور آشناسازی جاذبه‌های گردشگری استان که به صورت ویژه برای تور اپراتورهای حرفه‌ای کشور برگزار می‌شود، یکی از برنامه‌های مهم سازمان در راستای جذب گردشگر به استان است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر به ویژه در دولت تدبیر و امید صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم در رونق اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان در کنار حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نیاز است تا تورهایی نیز برای خود تورگردان‌ها برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون برنامه‌های گردشگری زیادی در داخل کشو انجام داده‌ایم اما هیچکدام بعد خارجی نداشته است.

رمضانی گفت: در همین راستا ابتدا باید خود توراپراتورها با جاذبه‌های گردشگری و امنیت استان آشنا شوند و به آن‌ها این اعتماد داده شود که اگر نسبت به جذب توریست در بازار جهانی اقدام کنند، ضرر نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: به همین منظور تور آشناسازی با جاذبه‌های گردشگری استان ویژه تور اپراتورهای حرفه‌ای کشور از ۹ تا ۱۲ اردیبشت ماه سال آینده برگزار می‌شود که برای برگزاری آن نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها داریم.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز، عنوان کرد: هر ساله با شروع سال جدید خراسان جنوبی به خصوص شهرستان‌های شرقی استان در مسیر تردد مسافران زیادی قرار دارند که این فرصتی مناسب برای استان معرفی جاذبه‌های گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه تهیه کتابچه معرفی جاذبه‌های گردشگری استان یکی از اقدامات مهم ما در این حوزه است، گفت: سازمان میراث فرهنگی به تنهایی قادر به تهیه کتابچه نیست و نیاز است تا همه دستگاه‌ها در تهیه این کتابچه همکاری کنند.

مغفول ماندن تامین زیرساخت‌های منطقه گردشگری بند امیرشاه بیرجند

رمضانی اضافه کرد: برای اینکه یک کتابچه جامع از استان تهیه شود همه دستگاه‌ها می‌توانند در این کار مشارکت کرده و خدمات خود را در این کتاب منعکس کنند که متاسفانه هنوز دستگاهی در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است.

وی به منطقه گردشگری بند امیرشاه بیرجند اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته این منطقه مورد غفلت واقع شده و با وجود حضور خوب بخش خصوصی برای احداث هتل و سفره‌خانه در این منطقه بسیاری از زیر ساخت‌ها در آن آماده نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه مجوز احداث هتل در این منطقه داده شده اما هنوز آب لوله‌کشی در آن وجود ندارد، بیان کرد: طبق مصوبات قبلی کمیته فنی کارگروه میراث فرهنگی مقرر شده، دستگاه‌های مربوطه نسبت به گازکشی، تأمین آب لوله کشی و تأمین روشنایی مسیر این منطقه اقدامات لازم را انجام دهند.

تهیه کتابچه راهنمای مسافر و نقشه استان نیازمند ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به تعطیلات نوروز و حجم بالای مسافر در این ایام، اظهارکرد: متاسفانه ما هر ساله شاهد موازی کاری دستگاه‌های اجرایی برای استقبال از مسافران و تهیه کتابچه معرفی استان هستیم.

مرتضی عربی با بیان اینکه سال گذشته برای تهیه کتابچه معرفی جاذبه‌های گردشگری استان حدود ۶۰ میلیون تومان از سوی سازمان میراث فرهنگی هزینه شده است، تصریح کرد: همچنین سال گذشته استانداری مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای تهیه این کتابچه کمک کرده است.

وی ادامه داد: برای تهیه ۲۵ هزار جلد کتابچه راهنمای مسافر و گردشگر برای نوروز ۹۴ حدود ۹۴ میلیون تومان اعتبار برآورد شده که برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها، هر دستگاهی می‌تواند حدود پنج میلیون تومان از این هزینه را متقبل شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همچنین برای تهیه ۱۳۰ هزار نسخه نقشه استان و ایران با جانمایی تمامی جاذبه‌های گردشگری، مراکز اقامتی و... حدود ۶۵ میلیون تومان برآورد هزینه شده است، اظهارکرد: در مجموع برای تهیه کتابچه راهنمای مسافر و نقشه جامع استان و ایران حدود ۱۶۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که حمایت مالی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.