به گزارش خبرگزاری مهر، «پاییز تنهایی» که هفتمین اثر موسیقایی احسان خواجه امیری در مقام خواننده است قطعه های تنهایی، پاییز، عشق، هراس، عاشق، حس، دیوونگی، ساده، چمشهاشو می بندم، درد، گذشته ها و تاوان با ترانه های روزبه بمانی، زهرا عامل و حسین غیاثی برای علاقه مندان ارائه شده است.

علیرضا کهن‌دیری، هومن نامداری، سعید زمانی، معین راهبر، بهروز علیاری، مهرداد نصرتی و آرون حسینی نیز از جمله هنرمندانی هستند که در بخش آهنگسازی و تنظیم این آلبوم موسیقایی با خواجه امیری همکاری داشته اند.

میثم مروستی سه تار، هومن نامداری ساکسیفون، احسان نی زن ویولن و کمانچه، فرشید ادهمی گیتار، نیما رمضان گیتار و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ دیگر عوامل اجرایی آلبوم موسیقایی پاییز تنهایی را تشکیل می دهند.

آلبوم موسیقی پاییز تنهایی که توسط موسسه آوای هنر تهیه و تولید شده است از امروز در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی در دسترس علاقه مندان موسیقی پاپ قرار گرفته است.