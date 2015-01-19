کاهش ۲۲ درصدی تصادفات فوتی در قم طی سال جاری

سرهنگ کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تصادفات فوتی شهری از ابتدای سال تاکنون نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است، گفت: اعمال مقررات از ابتدای سال تاکنون نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی قم در خصوص فعالیت دوربینهای ثبت تخلفات نیز افزود: دوربینهای ثبت تخلفات در سطح شهر فعال هستند و به ثبت جرائم میپردازند.
وی گفت: تعداد دوربینها در سطح شهر در حال افزایش است از جمله در بلوار الغدیر دوربین نصب شده است.
سرهنگ حسینی بیان کرد: بیش از ۳۷ درصد از تلفات در معابر خاصی رخ میدهد که در نظر داریم به دوربینهای ثبت کنترل سرعت مجهز شوند.
وی ادامه داد: دوربین های ثبت تخلفات، تخلفات رانندگی را ثبت کرده و به آدرس فرد مربوط پست میشود.
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