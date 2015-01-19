شرکت ۸۵ ووشوکار در مسابقات انتخابی ووشو همدان

مسلم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مسابقه انتخابی ووشو استان همدان اظهار داشت: این مسابقات در بخش مبارزه ساندا و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود: در پایان در رده سنی جوانان علیرضا سوری در وزن ۴۸ کیلوگرم، حمیدرضا عباسی در وزن ۵۲ کیلوگرم، علی خورشیدی در وزن ۵۶ کیلوگرم، حسین قیاسی در وزن ۶۰ کیلوگرم، علیرضا عمرایی در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی شیر محمدی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی حسینی در وزن ۷۵ کیلوگرم و امیر احمدوند در وزن ۸۰ کیلوگرم نفرات برتر شدند.

رئیس هیئت ووشو استان همدان با اشاره به نتایج بزرگسالان گفت: در رده سنی بزرگسالان نیز سعید زین العابدینی، علی احمدوند، فرود ظفری، هادی بشیری، محمد سلگی، ابوذر مهدیانی، امین چهاردولی، سهراب سهراب پور، امید ظفری و میلاد مهدوی کیا نفرات منتخب این رده سنی شدند.

قاسمی عنوان کرد: اردوی آمادگی نفرات برگزیده بزرگسالان و جوانان از هفته آینده به مربیگری آقای اسدی در خانه ووشو برپا می شود و از بین نفرات حاضر شش نفر به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که اواخر بهمن در بندر عباس برگزار می شود اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه ووشو همدان در سال های گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و هم اکنون دو تیم این استان در لیگ های کشور فعالیت می کنند، گفت: بیش از ۱۱۰۰ بیمه شده رسمی و سازمان یافته در هیئت ووشو استان همدان و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز با بیمه روستایی در این رشته فعالیت می کنند.

رئیس هیئت ووشو استان همدان یادآور شد: تیم آقایان شهرداری ملایر و تیم بانوان هیئت ووشو همدان از تیم های حاضر در لیگ کشور هستند که نشان از ظرفیت بالای این ورزش در استان دارد.

قاسمی با بیان اینکه شهرستان های استان در راستای رشد و اعتلای این ورزش بسیار خوب عمل کرده اند، بیان کرد: ملایر، نهاوند، اسدآباد، بهار و تویسرکان از هیئت های شهرستانی فعال این رشته هستند.

وی عنوان کرد: دو شهرستان ملایر و نهاوند در این زمینه بسیار فعال هستند و امسال یک مسابقه قهرمانی کشور نیز در شهرستان ملایر برگزار شد که در پایان تیم ووشو ملایر قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.