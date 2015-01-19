حفاری های متوالی عمر آسفالت معابر اردبیل را کاهش می دهد

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در صورتی که آسفالت دو لایه اجرا شود و حفاری نشود حتی با وجود نمک پاشی تا ۱۵ سال عمر می کند.

وی افزود: با این وجود در سطح شهر اردبیل حفاری های پی در پی موجب شده عمر آسفالت ریزی کاهش یابد و حتی شهرداری در مواقعی لایه دوم آسفالت را کار نکند.

شهردار اردبیل با اذعان به اینکه یک لایه آسفالت ریزی موجب کاهش عمر، ترک برداشتن و تخریب زودرس می شود، اضافه کرد: متاسفانه با وجود تلاش شهرداری عمر آسفالت به دلیل حفاری کاهش می یابد.

بدری در خصوص علت حفاری های متعدد در اردبیل ادامه داد: عدم ارائه خدمات شرکت های خدمات رسان همزمان با ساخت شهرک دلیل اصلی است.

وی افزود: به عنوان مثال چندین سال است شهرک سبلان احداث شده اما فاضلاب خیابان خیرین به تازگی کار می شود و این یعنی حفاری های متعدد در طول بستر معابر.

وی تاکید دارد که تراکز یک شهرک و لوله گذاری قبل از سکونت ساکنان باید به اتمام برسد و اغلب به این موضوع توجه نمی شود.

شهردار اردبیل در نحوه تحقق این مهم به ضرورت مدیریت واحد شهری تاکید کرد و گفت: در مدیریت واحد از یک نقطه برای شهر تصمیم گیری می شود و چنین ناهماهنگی هایی تجربه نخواهد شد.