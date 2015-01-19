خواب آلودگی رانندگان اتوبوس عامل اصلی بروز سوانح جاده ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نعمت بخش گفت: در بروز سوانح خودروهای جمعی، عوامل انسانی به خصوص ساعات متمادی که رانندگان در حال رانندگی هستند و خستگی های ممتد، نقش اساسی ایفا می کنند و استاندارد نبودن جاده ها، حضور کمرنگ نیروهای پلیس و نقایص فنی در درجات بعدی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه اتوبوس های ساخت داخل کشور بر اساس شاخص های فنی و استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد تولید می شوند گفت: درست است که در برخی سوانح نقایص فنی نیز عامل بروز حوادث بوده اند اما نباید فراموش کنیم که استانداردهای تولید خودروی ایران از پارامترهای فنی EEC اروپا تبعیت می کند.

نعمت بخش، نقش وزارت راه و نیروی انتظامی در کاهش آمار تصادفات اتوبوس های مسافربر را نیز مهم ارزیابی و عنوان کرد: اگر وزارت راه بر عملکرد رانندگان کنترل دقیق داشته باشد و شرایط روحی و جسمی شان توسط مامورانی در پایانه های مسافربری پیش از آغاز هر سفری بازبینی شود، بی شک یکی از مهم ترین دلایل بروز سوانح جاده ای برطرف می شود.

وی ادامه داد: چند سال پیش در کمیته ناوگان سازمان ملی استاندارد که با حضور نمایندگان راهور ناجا تشکیل شده بود، حضور داشتم و در آنجا نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کردند که در پایش تصادفات مشخص شده که 1.3 علل بروز سوانح نقایص فنی هستند و 98.7 درصد عوامل دیگری سبب ساز تصادفاتند به ویژه خطاهای نیروی انسانی.

نعمت بخش، نبود استانداردهای لازم در جاده ها و کمرنگ بودن حضور پلیس در برخی جاده های برون شهری را از دیگر عوامل سانحه ساز برشمرد و تصریح کرد: وقتی رانندگان شاهد حضور مستمر نیروهای پلیس در جاده ها باشند، بی شک کمتر مرتکب رفتارهای پرخطر می شوند و قوانین ایمنی و راهنمایی و رانندگی را با جدییت بیشتری رعایت می کنند.

وی، معاینه فنی خودروها را عامل بازدارنده بروز سوانح رانندگی در اتوبوس های برون و درون شهری دانست و یادآور شد: وقتی شاخص های فنی اتوبوسی مانند سلامت ترمزها یا فرسوده نبودن لاستیک ها از سوی مسئول فنی پایانه ها پیش از آغاز سفر مورد بازبینی قرار بگیرد، بی شک احتمال بروز حوادث به حداقل می رسد. در نتیجه جان مسافران حفظ می شود.

دبیر انجن خودروسازان ایران نقش شرکت های مسافربری در کنترل کیفیت اتوبوس های سفری را نیز مهم ارزیابی و عنوان کرد: برای کاهش سوانح جاده های باید بکوشیم کنترل ها را افزایش دهیم چرا که بازبینی به موقع و تائید سلامت خودروهای جمعی می تواند منجر به سفری سالم و ایمن شود.