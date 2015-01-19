اتاقهای تعاون خوزستان در صادرات كالاهای تعاونی ها كوشش كنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالكريم انصاري پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی اتاق های تعاون استان و شهرستان های خوزستان، فلسفه وجودی اتاق های تعاون را بهبود صادرات تعاونی ها دانست و گفت: اتاق های تعاون استان، با توجه به مجاورت با بازار خوب کشور عراق، تمام همت و كوشش خود را براي صادرات کالاهای تعاونی های تولیدی به این کشور به کار ببندند.

وی افزود: در آذرماه سال جاری نشست خوبی با حضور مسئولان تجاری بصره برگزار شد که هیئت عراقی، با بازدید از دستاوردها و تولیدات تعاونی های ایران تمایل و اشتیاق زیادی برای واردات کالاهای تولیدی تعاونی های ایران از خود نشان دادند.

انصاری گفت: هیئت عراقی با توجه به مشابهت های مذهب، فرهنگ، زبان، بعد مسافت و ... تمایل بسیاری به جذب نیروی کار ایرانی و خوزستانی دارند که ما باید از این فرصت براي حل مشکل بیکاری استان نهایت استفاده را ببریم.

مدیر تعاون اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ادامه با اشاره به تغییرات قانون جدید بخش تعاونی گفت: خوشبختانه تاکنون دو هزار تعاونی استان نسبت به تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید اقدام كرده اند که امیدواریم با توجه به فرصت اندک باقی مانده هرچه سریع تر سایر تعاونی ها نیز نسبت تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این نشست رئيسان اتاق های تعاون استان خوزستان ضمن بیان مسائل و مشکل ها به ارائه دیدگاه ها و نظرهاي خود پرداختند.