طلاب و روحانیون قزوینی در محکومیت اهانت به پیامبر(ص) تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اهانت یکی از نشریات کشور فرانسه به ساحت نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) ظهر دوشنبه مراسم تجمع طلاب و اساتید و روحانیون حوزه های علمیه استان در مسجد شیخ الاسلام برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی امام جمعه موقت قزوین ضمن اظهار تاسف از این عمل بی شرمانه کشور فرانسه در اهانت به پیامبر اکرم(ص) گفت: در طول تاریخ از سوی دشمنان اهانت ها و تهمت هایی به انبیای مکرم اسلام و علمای نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: هدف دشمنان از این اهانت بی شرمانه که قلوب همه مسلمانان سراسر دنیا را جریحه دار کرده این است که می خواهند چهره اسلام ناب محمدی(ص) را در دنیا خدشه دار کنند.

امام جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: یک بار دیگر چنگال پلید بزدلان غربی از آستین چند به ظاهر ژورنالیست سرسپرده که قلم فاسد خود را به خدمت خبیث ترین موجودات عالم در آورده اند و به پیامبر مهربانی و این شخصیت برجسته و نورانی اهانت کردند درآمده که این عمل بی شرمانه همیشه و در همه جای عالم هستی محکوم است.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: این حرکت خطرناک و مزبوحانه نه تنها با هیچ قاعده و قانونی سازگار نیست بلکه نقض آشکار و فاحش کرامت انسان ها و حقوق حیاتی و اساسی افراد مومن و باورمند جهان به ادیان توحیدی است.

حجت الاسلام عابدینی اظهارداشت: هفته نامه شارلی ابدو نیز در سال ۲۰۱۲ با انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر نور ورحمت به جهانیان آموخت که آنچه تاب وتوان از نظام سلطه برده است حضور عزتمندانه اسلام ناب محمدی (ص) بر سرتاسر این جهان هستی است.

امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: در زمان رژیم منحوس پهلوی به مقام شامخ ورفیع حضرت امام خمینی (ره) اهانت و جسارت شد که مردم انقلابی ایران و مردم همیشه در صحنه قم نیز از این عمل رژیم پهلوی اعتراض و نفرت خودشان را از رژیم ابراز کردند.

وی یادآورشد: اهانت و جسارت به امام راحل به این دلیل بود که از امام خمینی (ره) وحشت داشتند. نمونه های این اهانت به علمای دیگرنظیر شیخ فضل الله نوری و سید جمال الدین اسدابادی هم انجام گرفت.

در پایان این مراسم طلاب، اساتید و روحانیون با تجمع در محوطه مسجد شیخ الاسلام با ابراز انزجار از این عمل بی شرمانه در اهانت به پیامبر مهربانی بیانیه ای قرائت و این جسارت را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: ما طلاب واساتید و روحانیون استان و مردم فهیم و قدرشناس استان قزوین فریاد ابراز برائت از هتاکان به ساحت پیامبر اعظم(ص) و ابراز محبت و ارادت به ساحت نورانی آن پیامبر عظیم الشان را نصب العین خود قرار داده و انزجار و نفرت خود را نسبت به این اقدامات ضد دین و ضد انسانی اعلام می کنیم.

در این تجمع طلاب وروحانیون با شعارهای مرگ بر آمریکا، لا اله الله محمد رسول الله، مرگ بر انگلیس، مرگ بر مزدور آمریکایی، مرگ بر فرانسه، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، بیداری و اتحاد رمز فضیلت ماست این اقدام را محکوم کردند.