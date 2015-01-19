بام ایران بالاخره سفید پوش شد/ آماده باش امدادگران هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و ارتفاعات این استان در حال سفید پوش شدن است.

سامانه بارشی از بامداد امروز دوشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد و بارش برف در شهرهای این استان آغاز شده است.

بارش شدید برف در شهرهای شهرکرد، بروجن، فرخ شهر، فارسان، سامان و... موجب اخلال در تردد خودروها و لغزندگی خیابان ها شده است.

بارش در شهرستان کوهرنگ به علت داشتن ارتفاع بالاتر و سردی هوا بیش از مناطق دیگر استان گزارش شده است.

بارش برف در استان چهارمحال و بختیاری موجب خوشحالی عموم مردم از جمله کشاورزان استان شده است.

عدم بارش برف مناسب از ابتدای زمستان تاکنون موجب نگرانی باغداران و کشاوران شده بود.

یکی از کشاورزان فرخ شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت بارش در سال زراعی جاری بسیار نگران کننده بود و کشاورزانی که منابع آب آنها از قنات تامین می شود در این خصوص بیشتر نگران بودند.

نوبخت گفت: بارش امروز برف در چهارمحال و بختیاری موجب خوشحالی کشاورزان شده است و امیدواریم بارش برف قابل توجه باشد و میزان زیادی از برف بر روی کوهها انباشته شود.

وی افزود: در سال های خیر مشکل آب در شهر فرخ شهر برای کشاورزی بسیار حاد شده است و قنات ها و چاه ها کم آب شده اند.

کاهش دما در چهارمحال و بختیاری از روز سه شنبه

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری به خبرنگار مهر گفت: بارش ها تا پایان روز دوشنبه در این استان ادامه دارد.

مهردا قطره گفت: دما از فردا در این استان کاهش پیدا می کند و هوا سردتر می شود.

وی افزود: هم اکنون میزان ارتفاع برف در کوهرنگ به ۲۳ سانتیمتر رسیده است.

وی افزود: میزان ارتفاع برف در شهرکرد و بروجن به میزان یک سانتی متر رسیده است.

فرخ شهر و بروجن کمترین بارش ها را داشتند

وی گفت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی، بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواسط وقت روز دوشنبه در سطح استان است و طی این مدت افزایش ابر، وزش باد و بارش باران و برف در مناطق مختلف خصوصا، شرق و جنوب استان را خواهیم داشت.

قطره بیان کرد: صبح روز سه شنبه کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حداقل دمای شهرکرد منفی ۲ درجه سانتیگراد است.

وی با اشاره به اینکه کوهرنگ در حال حاضر رتبه اول بیشترین بارش را در سال زراعی جاری داشته است، ادامه داد: فرخ شهر و بروجن کمترین بارش ها را داشته اند.

آماده باش امداد گران هلال احمر در جاده های استان

معاون امداد و نجات هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در جاده های ارتباطی استان، گفت: امدادگران هلال احمر در جاده های استان به حال آماده باش درآمده اند.

برومند جهانگیری ادامه داد: هم اکنون تلاش ما بیشتر بر روی جاده های پر تردد مانند جاده لردگان است.

وی عنوان کرد: پایگاه های امداد و نجات هلال احمر در سراسر استان دارای تجهیزات زمستانی مانند پتو، غذا، کمک های اولیه و ... هستند و مشکلی در این خصوص نداریم.

وی تاکید کرد: هم اکنون امدادگران هلال احمر به رانندگانی که در پی بارش برف دچار مشکل شده اند امداد رسانی می کنند.