شهردار جدید بناب منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس شورای اسلامی شهر بناب دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از ماه ها کشمکش و تقابل بین شورای اسلامی و شهرداری بناب، اعضای این شورا در آخرین جلسه خود با پذیرش استعفای «مسعود برزگرجلالی شهردار» شهردار سابق این شهر موافقت و «سیدولی آتش زر» را با رای قاطع به عنوان کلیددار جدید این شهر انتخاب کردند.

رسول رهبرفام در ادامه اظهار داشت: پس از ارائه برنامه توسط آتش زر در جلسه شورای اسلامی شهر بناب، اعضای این شورا با اکثریت آراء وی را بعنوان شهردار جدید بناب منصوب کردند.

گفتنی است «مسعود برزگرجلالی» شهردار مستعفی شهر بناب در بهمن ۹۲ با رأی اکثر اعضای شورای اسلامی شهر بناب مسئولیت اداره شهر را برعهده گرفت و مدتی نگذشت که در نحوه مدیریت امور شهر با اعضای شورا اختلاف پیدا کرد و افزایش دامنه این اختلافات در نهایت منجر به استیضاح وی شد و با اینکه برزگرجلالی صندلی شهرداری را از دست نداد اما پس از مدت کوتاهی وی با بررسی تمام جوانب امر از ادامه خدمت در شهر بناب استعفا کرد تا سومین شهردار برکنار شده در استان آذربایجان شرقی باشد.