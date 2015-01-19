انتخاب اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان را قبول نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم بالدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نمادین استانی زنگ هوای پاک که در مدرسه ستایش ناحیه یک اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: در حال حاضر داشتن هوا و محیط زیست پاک اهمیتش بیش از پیش بالا است. به رغم اینکه رسانه ها در سه ماه اخیر شهر اهواز را آلوده ترین شهر جهان اعلام کرده بودند اما این مسئله را قبول نداریم.

وی افزود: استان خوزستان یک استان صنعتی بوده و نیاز است که دانش آموزان بدانند که سعی و تلاش به منظور داشتن یک استان پاک مسئولیتشان را سنگین تر می کند. در این راستا جلسات و کارگروه های تخصصی متعددی برای مهار آلودگی ناشی از صنایع نفتی و وابسته و نیشکر برگزار شده است.

مدیرکل بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: مدیریت بحران کارگروه های تخصصی بسیار مهمی را در زمینه هوا و محیط زیست پاک برگزار می کند. در این میان کارگروه تخصصی آموزش و پرورش نیز برگزار می شود که بحث آموزش از طریق صدا و سیما به دلیل تاثیر گذاری فراوان، برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

بالدی یادآور شد: باید به آموزش های ارائه شده از سوی صدا و سیما بیشتر توجه کرد. آموزش و پرورش باید مباحث مربوط به هوا و محیط زیست پاک را حیاتی تلقی کرده و در این زمینه بیشتر تلاش کند.

وی عنوان کرد: بحث آلودگی هوا ناشی از بوی بد و همچنین دود صنایع وابسته را در شهر اهواز داریم که برای حل آن جلسات متعددی را برگزار کرده و تا رفع این مشکل دست از تلاش بر نمی داریم.

مدیرکل بحران استانداری خوزستان بیان کرد: امیدوارم بتوانیم آلودگی ها و مباحث موجود به آن قبل از اینکه منجر به بحران شود را رفع کنیم. حفظ محیط زیست و هوای پاک از کارهای اساسی و جدی ما بوده و یک چنین هوا و محیط زیستی را به جامعه هدیه می دهیم.

بالدی در پایان خطاب به دانش آموزان گفت: همه ما وامدار میراث گذشته هستیم. وقتی یک هوا و محیط زیست سالم و پاک را به شما تحویل می دهند باید در حفظ آن تلاش کرده و حتی تا حد امکان این هوا را بهبود دهید. شما باید برای حفظ هوای پاک همت مضاعفی را داشته باشید تا این محیط زیست را پاک و بدون آلایش در اختیار آیندگان قرار دهید.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان محیط زیست کشور مهرماه سال گذشته با بیان اینکه در حال حاضر در رده بندی های جهانی شهرهای آلوده جهان وضعیت خوبی نداریم اظهار داشت: اهواز رتبه آلوده ترین شهر جهان را بر اساس آخرین رده بندی سازمان بهداشت جهانی کسب کرده است.